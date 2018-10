Plus de 200 000 cigarettes de contrebande à Campbellton

Les agents d’application de la loi du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ont récemment saisi 242 224 cigarettes illégales dans le secteur de Campbellton.

Les saisies ont eu lieu les 29 et 30 août à la suite d’enquêtes portant sur le transport de produits du tabac ne comportant pas de vignette, contrevenant ainsi à l’article 121.1 du Code criminel du Canada.

La saisie de ces produits du tabac représente une valeur en impôt provincial d’environ 61 815 dollars et une valeur supplémentaire en taxe d’accise fédérale de 50 867 dollars.

Des contraventions ont été données aux propriétaires de ces cargaisons en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac.

Au Nouveau-Brunswick, on estime que le marché du tabac de contrebande prive le gouvernement provincial de 13 millions de dollars en recettes fiscales tous les ans. Les revenus provenant de la vente illégale du tabac servent souvent à financer le crime organisé et soutiennent l’économie clandestine. – AN