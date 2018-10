Soulagement à Saint-François de Madawaska

Des citoyens de la Communauté rurale de Haut-Madawaska respirent un peu mieux. L’usine Nutritec, propriétée d’Envirem Technologies, suspend ses opérations jusqu’à nouvel ordre en raison d’un avis du ministère de la Santé.

Pour le comité de citoyens de Saint-François, qui réclame la fermeture de l’usine d’engrais organique en raison des odeurs qui s’en dégagent, la décision du ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick est un soulagement.

Le ministère de la Santé a émis une ordonnance relativement à la santé publique vendredi.

Depuis plus deux ans, les porte-parole du comité, Monique Lévesque et Éric Gagné montent aux barricades pour dénoncer les nuages de fumée et les odeurs nauséabondes émanant de l’usine. En cours de route ils se sont heurtés à la bureaucratie et l’inaction des fonctionnaires.

«Nous sommes heureux de constater que l’usine Nutritec est présentement fermée. Cependant nous ne savons pas pour combien de temps», mentionne Monique Lévesque.

L’usine produit des fertilisants à partir du fumier de poule. Les opérations pourront reprendre dès que les dirigeants pourront démontrer au ministère qu’ils ont effectué les correctifs nécessaires pour prévenir tout risque à la santé.

Cet été, le groupe de citoyens a intenté une poursuite contre la province du Nouveau-Brunswick, l’entreprise Distribution Westco et l’usine Nutritec.

Les voisins de l’entreprise réclament la somme de 100 millions $ aux parties défenderesses qui sont visées dans cette action.

Ils réclament également la fermeture pure et simple de l’entreprise, ainsi que la décontamination du sol, de l’eau potable, des puits artésiens et des cours d’eau avoisinants les lieux.

«Nous sommes inquiets parce que le gouvernement semble vouloir bloquer nos démarches judiciaires alors que nos vies sont en danger avec cette pollution. C’est certain qu’on va tout faire pour procéder par la voie judiciaire. Certains partenaires du gouvernement refusent de nous écouter et les instances judiciaires refusent toutes nos démarches. Voilà pourquoi que nous demandons aux ministères et aux fonctionnaires d’identifier la région de Saint-François comme étant une zone à risque pour les citoyens qui viennent de l’extérieur ainsi que pour ceux qui y habitent.»