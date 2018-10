Un tireur abat plusieurs personnes près d’une synagogue de Pittsburgh

Les premiers secouristes entourent la synagogue Tree of Life, située au centre-arrière, à Pittsburgh, où un tireur a ouvert le feu samedi blessant trois policiers et faisant "plusieurs victimes", selon la police. (AP Photo / Gene J. Puskar)

Une fusillade survenue à une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, a coûté la vie « à plusieurs personnes innocentes » au cours d’une cérémonie religieuse, a déclaré le procureur général de l’État.

Les autorités policières disent détenir un suspect à la suite d’une fusillade. Selon une source policière, l’individu se nomme Robert Bowers.

Trois policiers ont été atteints lors de l’attaque survenue à la synagogue de la congrégration Tree of Life, située dans le quartier Squirerel Hill.

On ignore encore le nombre total de victimes. Les motifs du tireur demeurent inconnus pour l’instant.

Un porte-parole de la police, Chris Togneri, a dit peu avant midi ne disposer d’aucun autre renseignement. Les policiers continuent de fouiller l’édifice et cherchent à déterminer si d’autres menaces pourraient surgir.

La synagogue est sise à l’intersection des avenues Wiklins et Shady. Le quartier résidentiel de Squirrel Hill, le coeur de la communauté juive de Pittsburgh, est situé à environ 10 minutes du centre-ville.

Le maire de la ville, Bill Peduto, a demandé aux résidants du quartier de ne pas sortir de chez eux jusqu’à nouvel ordre.

Jeff Finkelstein de la Fédération juive du grand Pittsburgh a déclaré à la station de radio WPXI que le responsable de la sécurité de l’organisation avait avisé toutes les synagogues de la situation. L’ensemble de la congrégation serait en confinement.

« (Les synagogues locales) se sont beaucoup exercées à réagir en cas de présence d’un tireur. On essaie de renforcer la sécurité des installations le plus possible. »

Le président américain Donald Trump dit suivre de près les événements. Dans un message affiché sur son compte Twitter, il a enjoint la population à se mettre à l’abri.

Selon le gouverneur de la Pennsylvanie, Tom Wolf, la fusillade est « une tragédie absolue ».

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a lui aussi réagi.

« Aujourd’hui, les Canadiens sont de tout c?ur avec la communauté juive de Pittsburgh qui a subi une attaque antisémite horrible alors qu’elle priait. Puissent les familles des personnes tuées trouver du réconfort, et puissent les blessés se rétablir complètement et rapidement », a-t-il déclaré par Twitter.