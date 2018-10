Accident de VTT: un ado succombe à ses blessures

Bien qu’il s’avère difficile d’obtenir des précisions, plusieurs ont déploré le fait que le délai d’attente entre l’appel aux services d’urgence et l’arrivée des travailleurs paramédicaux ait pris plus de temps qu’à l’habitude. - Archives

Un adolescent âgé de 13 ans a perdu la vie ce week-end après avoir été gravement blessé lors d’une randonnée en VTT.

Selon la constable Jullie Rogers-Marsh, la GRC a répondu à un appel samedi, en fin d’après-midi. L’adolescent circulait dans une carrière dans la région de Haut-Lamèque.

Il a éventuellement été transporté d’urgence à Moncton pour des soins, mais il a succombé à ses blessures.

L’identité de la victime n’a pas été dévoilée par la GRC, mais plusieurs se sont tournés vers les médias sociaux pour offrir leurs condoléances à la famille. Bien qu’il s’avère difficile d’obtenir des précisions, plusieurs ont déploré le fait que le délai d’attente entre l’appel aux services d’urgence et l’arrivée des travailleurs paramédicaux ait pris plus de temps qu’à l’habitude.

«Tout d’abord, nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à la famille de la victime. Nos pensées sont avec tous ceux et celles touchés par cette tragédie. Il y a eu plusieurs incidents majeurs dans la région pendant la fin de semaine et Ambulance NB s’engage à réviser les circonstances entourant ces incidents. Nous serons en mesure d’en discuter en détail une fois cette révision complétée», a répondu Chisholm Pothier, directeur de communications Services de santé Medavie NB.