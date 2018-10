La GRC enquête après avoir découvert des restes humains

Le Groupe des crimes majeurs de la GRC du Nouveau-Brunswick enquête sur la découverte de restes humains à Upper Derby au Nouveau-Brunswick.

Le 27 octobre, peu avant 18h30, la police a reçu un appel d’une personne qui avait fait la découverte de restes humains sur un chemin de terre près de l’intersection entre la route 8 et la route 415 à Upper Derby, au nord-est de Blackville.

À l’heure actuelle, le décès est considéré comme suspect. Une enquête plus poussée sera effectuée, et une autopsie sera pratiquée pour aider les enquêteurs à déterminer l’identité de la personne et la cause du décès.