L’ancien premier ministre Bernard Lord sera décoré de l’Ordre de Moncton

L’ancien premier ministre progressiste-conservateur recevra la plus haute distinction de la municipalité de Moncton.

Bernard Lord sera honoré au même titre que Flora Dell, bénévole de longue date au service des personnes âgées, et Norval McConnell, qui a consacré d’innombrables heures à la promotion des sports chez les jeunes.

Les récipiendaires recevront leur médaille lors d’une cérémonie officielle, le 11 décembre à l’hôtel de ville de Moncton.

Actuellement chef de la direction de la Croix Bleue Medavie, Bernard Lord a été premier ministre du Nouveau-Brunswick de 1999 à 2006. L’ancien politicien s’est impliqué dans la création du Centre d’alimentation communautaire Peter McKee et du Centre de bien-être Atlantique pour les services de soins de santé mentale.

En 2017 et 2018, M. Lord a coprésidé la campagne «Le Grand Moncton redonne», qui a permis de réunir 182 500$ pour Headstart Moncton et 172 000$ pour les Grands Frères et Grandes Sœurs du Grand Moncton.

L’ancien premier ministre est également coprésident de la campagne de financement Évolution de l’Université de Moncton.

Flora Dell est une citoyenne engagée qui se consacre à l’amélioration de la santé et du mieux‑être des Canadiens et des Canadiennes âgés.

Elle a été membre fondatrice du Comité consultatif des aînés de Moncton, a dirigé la mise sur pied du Centre d’information pour personnes âgées et a collaboré à l’établissement du programme Entreprise amie des aînés.

Flora Dell s’est aussi consacrée à la promotion des femmes à la tête des entreprises et des organismes de la collectivité et a été la première femme à être élue comme conseillère municipale à Riverview.

Successivement directeur de l’école Hillcrest, de l’école Bessborough et de l’école secondaire Harrison Trimble, Norval McConnell a institué de nombreux programmes communautaires.

Norval McConnell a été bénévole ou membre de nombreux organismes, notamment les Miracles de Moncton, le Club Lions Seniors, l’Association de ballon‑panier mineur Moncton Kiwanis, Basketball Nouveau-Brunswick, Football mineur de Moncton, le Festival de bateaux‑dragons du Grand Moncton, le Festival Frye, le Conseil Industrie éducation Sud‑Est du Nouveau-Brunswick, le Championnat de soccer U20 de la FIFA, le Championnat d’athlétisme junior mondial et le Championnat canadien de basketball féminin de l’ACSC.

M. McConnell siège aujourd’hui au conseil de Centraide du Sud‑Est du Nouveau-Brunswick, il fait partie du Conseil d’éducation de district et a été, jusqu’à une époque récente, coprésident du Comité de financement Champ de Rêves pour l’école secondaire Bernice McNaughton.