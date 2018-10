Les ateliers de cuisine font leur retour dans les écoles du Sud-Est

Yannick et Maxime McGrath, de l'école Blanche-Bourgeois à Cocagne, ont concocté une salsa aux pommes et aux fraises. - Gracieuseté

Un nouvel organisme tente de redonner vie aux cours de cuisine dans les écoles francophones du sud de la province. L’objectif: s’attaquer à la perte de savoir-faire culinaire chez les jeunes et promouvoir de saines habitudes alimentaires.

Bien manger, ça s’apprend. Pourtant tous les enfants n’ont pas la chance d’apprendre à cuisiner avec leurs parents et plusieurs ont même très peu de contacts avec les aliments en dehors de ce qui arrive directement dans leur assiette.

Face à ce constat, le programme Apprenti en action – labo éducatif en alimentation s’est donné pour mission d’inculquer des compétences culinaires pendant les heures de classe.

Rachel Schofield Martin est à l’initiative de ce projet. La coordonnatrice en saine alimentation au District scolaire francophone Sud s’est déjà distinguée pour avoir initié l’approvisionnement local dans les cafétérias des écoles du district.

Dans une société désormais abonnée au prêt-à-manger, elle souhaite transmettre le goût pour la cuisine, et ce, dès le plus jeune âge.

«L’idée c’est vraiment de leur donner des compétences essentielles à la vie de tous les jours, explique-t-elle. On veut que les enfants, lorsqu’ils rentrent à la maison, soient capables d’ouvrir le réfrigérateur et de concevoir des plats.»

De la maternelle jusqu’à la 4e année, les écoliers apprendront à préparer des collations. L’apprentissage se complexifie dès la 5e année, dans le cadre d’ateliers culinaires et, à partir de la 7e année, les élèves pourront apprendre à cuisiner des repas.

«On leur montre comment organiser leur espace de travail, comment se servir des outils de façon sécuritaire, décrit Rachel Schofield Martin. Les élèves préparent leur création et la dégustent avant la fin de la session.»

Un organisme à but non lucratif a été mis sur pied et deux animateurs ont été embauchés. Ils seront chargés d’acheter les denrées puis de superviser la transformation des aliments dans les cafétérias des écoles.

L’équipe compte dans ses rangs le chef Gene Cormier, enthousiaste à l’idée de pouvoir transmettre son savoir gastronomique et le plaisir de bien manger auprès de petits Acadiens.

«Je serai heureux si je peux leur donner le goût de cuisiner chez eux, et peut-être que l’enfant va amener de nouvelles habitudes à la maison», lance-t-il.

Des habiletés essentielles

La cuisine est souvent un prétexte pour une foule d’autres apprentissages, souligne Gene Cormier.

«Pendant l’atelier, les enfants font la multiplication ou la division des recettes, ils apprennent à travailler en équipe, ils peuvent aussi faire de la recherche sur certains aliments.»

Originaire de Dieppe, il a travaillé dans les cuisines d’hôtels de Shanghaï, de Singapour, de Doha et de New York. Il profite de ses rencontres avec les élèves pour parler de sa carrière et, pourquoi pas, pour faire naître des aspirations chez de futurs chefs.

Gene Cormier regrette que plusieurs parents ne prennent plus le temps de cuisiner et se tournent vers la restauration rapide ou les aliments transformés.

«On s’aperçoit que dans certaines familles, on ne transmet plus à la prochaine génération des habiletés culinaires de base.»

Selon la Coalition québécoise sur la problématique du poids, seuls quatre enfants sur dix voient leurs parents cuisiner tous les jours. Les enfants ont donc moins l’occasion de développer leurs compétences culinaires, ce qui a un impact direct sur la qualité de leur alimentation.

«C’est inquiétant de voir que beaucoup de jeunes ne savent pas utiliser un simple couteau de cuisine, déplore Mme Schofield.

Les membres de l’équipe, Rachel Schofield Martin et Rachel Allain, en compagnie des élèves Simon Gallant et Damien Poirier et de Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud-Est. – Gracieuseté

Un retour aux aliments non transformés

Cuisiner, c’est aussi apprendre à connaître la provenance des aliments, à les choisir, à planifier des repas et à développer un jugement critique à leur égard. Le personnel d’Apprenti en action espère ainsi sensibiliser les élèves à la nutrition et les amener à s’ouvrir à une plus grande variété d’aliments.

Selon une étude de l’Université de Montréal publiée l’an dernier, l’apport calorique des aliments ultra-transformés compte pour 57,2% de l’alimentation des jeunes Canadiens âgés de 9 à 13 ans.

Ces produits contiennent généralement deux fois plus de calories, trois fois plus de sucres libres et deux fois plus de sodium que les autres groupes alimentaires. Ils fournissent beaucoup moins de protéines, de fibres, de vitamines et de minéraux.

«Santé Canada nous dit que le facteur numéro un des maladies chroniques, c’est l’alimentation», rappelle Mme Schofield. «Apprendre à cuisiner te permet de retrouver un contrôle sur ce que tu manges. Si tu n’as pas les compétences, tu es dépendant de ce que l’industrie te propose sous emballage.»

Les recettes proposées lors des ateliers sont développées en collaboration avec des diététistes du réseau de santé Vitalité, précise-t-elle.

«On part des aliments de base et on s’assure de choisir des produits accessibles à tous. On veut que les enfants puissent recréer les plats lorsqu’ils rentrent à la maison.»

Au cours des prochains mois, les ateliers cibleront les écoles où les besoins sont les plus grands, en fonction des données d’un sondage du Conseil de la Santé sur la quantité de fruits et de légumes consommés par les élèves.

Rachel Schofield Martin espère que l’initiative pourra en inspirer ailleurs au pays. Elle sera justement à Montréal la semaine prochaine pour présenter le programme lors forum du Réseau pour une alimentation durable. «

Je suis convaincue que cette initiative n’est qu’un début, dit-elle. C’est un concept très simple qui nécessite peu de ressources et qui peut être adopté par n’importe quelle école.»