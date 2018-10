Moncton: un adolescent de 15 ans manque à l’appel

Le Service régional de Codiac de la GRC demande l’aide du public pour retrouver le jeune Benjamin Blanchard. L’adolescent a été vu pour la dernière fois le 26 octobre 2018 à 17h sur la rue Myers à Moncton.

Sa disparition a été signalée à la GRC le même jour. Les policiers ont suivi plusieurs pistes pour tenter de le retrouver, mais en vain. Les policiers et les membres de sa famille se préoccupent de son bien-être.

On le décrit comme mesurant 5 pi 6 po et pesant 130 livres. Il a les yeux verts et les cheveux bruns. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un pantalon noir, un chandail à capuchon rouge, blanc et noir, et des bas noirs, sans souliers.

La GRC invite toute personne qui sait où pourrait se trouver Benjamin Blanchard de communiquer avec le Service régional de Codiac au 857-2400.