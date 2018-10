Risques d’inondation dans la Péninsule

Environnement Canada a émis un avertissement de risques d’inondation, dimanche, dans la Péninsule acadienne.

«Il y a un risque d’inondations pour l’est de la Péninsule acadienne, en particulier dans la région avoisinant Le Goulet, tôt ce soir près de la marée haute. Ce sera en raison de l’effet combiné des vagues de hauteur moyenne et de l’onde de tempête.»

La région a reçu de la neige et de la pluie samedi et dimanche matin. On prévoit des averses de pluie de 5 à 10 mm dimanche, avec des vents de 40 km/h accompagnés de rafales de 60 km/h pouvant souffler jusqu’à 80 km/h dans certains secteurs le long de la côte.