Sud-Est: une clinique novatrice destinée aux enfants voit le jour

Ça prend un village pour élever un enfant, dit l’adage. Le nouveau Centre de pédiatrie sociale du Sud-Est, basé à Memramcook, opère avec cette philosophie, alors que la communauté est appelée à contribuer aux soins des plus petits.

La Dre Élaine Deschênes voulait faire les choses différemment. Après avoir pratiqué en «clinique régulière», la pédiatre s’est rendu compte que quelque chose clochait.

«Je voyais qu’il y avait des enfants qui étaient très bien servis, mais qu’il y avait aussi une population où quelque chose ne fonctionnait pas. J’avais besoin de changer ma façon de pratiquer», a-t-elle confié à l’Acadie Nouvelle.

L’«univers», comme elle le souligne, a fait en sorte qu’elle ouvre une clinique à Memramcook. Petit à petit, elle a mis sur pied le Centre de pédiatrie sociale du Sud-Est avec l’aide de la communauté.

En gros, le centre est un organisme à but non lucratif qui aide les enfants en situation de vulnérabilité en région rurale dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Dans les faits, sa mission est plus grande. Il s’agit d’un centre névralgique qui rassemble des ressources communautaires et professionnelles sous un même toit pour aider l’enfant à mieux grandir dans sa communauté.

«C’est comme une petite maison qui se confond un peu dans la communauté où elle est et dont elle fait partie au même titre que le garage et le dépanneur. C’est une maison où tu peux entrer pour venir chercher de l’aide pour ton enfant. Il va y avoir un médecin, mais aussi un travailleur social», explique la Dre Deschênes.

Le modèle de la clinique est basé sur ce que le Dr Gilles Julien fait au Québec. Ces centres de pédiatrie sociale bénéficient des services d’un médecin, d’un travailleur social et d’un avocat ou d’un médiateur qui joue le rôle de défenseur de l’enfant.

Les services offerts vont au-delà de la médecine. L’équipe de soins comprend aussi les parents et l’enfant.

«Souvent, l’enfant nous est référé pour un problème en particulier, mais on va toujours en discuter en tenant compte de toute sa réalité, de son vécu et de tout son entourage. On veut comprendre comment est la famille, comment sont les individus dans la famille et leur lien avec la communauté. On veut savoir comment ça va à l’école. On a une approche qui est très globale.»

Par exemple, si un enfant souffre d’asthme et que le tapis de l’appartement que ses parents louent lui cause des problèmes, l’équipe du centre peut rencontrer le propriétaire du logement pour lui expliquer la situation. Si le propriétaire ne peut financièrement pas faire les travaux, le centre fera appel à la communauté pour les effectuer.

Éliminer les stress

L’équipe du centre tente d’éliminer les stress qui peuvent nuire au développement de l’enfant en travaillant avec la communauté et la famille.

«On avait un petit bonhomme qui avait des difficultés dans ses relations avec son papa. Ses parents sont séparés; il s’ennuyait énormément de son papa. Celui-ci a une guitare à la maison qu’il gratte de temps en temps. On a donc fait un appel à tous pour avoir une guitare et un amplificateur. On a aussi réussi à inscrire le papa et le fiston à des cours de guitare. Apparemment, le comportement en classe de l’enfant a vraiment changé et ses performances à l’école aussi», souligne la pédiatre.

Le concept servira de banc d’essai au Nouveau-Brunswick pour qu’il puisse éventuellement faire des petits ailleurs dans la province.

«Ça devient de plus en plus gênant de ne pas investir dans l’enfance parce que les neurosciences démontrent que c’est là qu’on construit l’adulte et que c’est plus difficile de réparer un adulte qui a eu une vie difficile que de partir avec une bonne base.»

Rendre les gens plus confortables

Le centre n’est pas non plus une clinique ordinaire. Tout est aménagé de façon à rendre les gens plus confortables.

«Le modèle est bien développé, les gens entrent et il y a des fruits sur la table, un café qu’ils peuvent prendre. Les enfants peuvent entrer et venir se chercher une pomme et repartir sans demander aucun service. C’est correct. C’est comme une porte ouverte à la communauté.»

La population aura l’occasion de le constater lors d’une journée portes ouvertes le 6 novembre de 18h à 20h.