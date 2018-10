Une chaleureuse tempête dans le Madawaska

La première édition de la Tempête de Manteaux parrainée par Frontière FM a connu un ardent succès. L’équipe du radiodiffuseur s’est joint à celle de Gardons les enfants de notre région au chaud pour vêtir les enfants cet hiver.

De par le temps d’antenne et l’action bénévole des employés, la radio a joint ses efforts à ceux d’organismes et entreprises qui appuient l’initiative depuis son lancement.

Samedi, pour une 10e année consécutive, des vêtements chauds ont été distribués aux familles moins nanties. De 9h à midi, des parents ont pu se procurer des vêtements pour maintenir leurs enfants au chaud aux bureaux de Gallant Enterprises Ltd, sur la rue Saint-François .

«La tempête de manteaux a connu tout un succès. L’événement a permis d’amasser 27 paires de bottes, 70 manteaux, 25 pantalons d’hiver et une quarantaine d’habits de neige. En plus, les gens ont donné des tuques, des mitaines et des dons en argent», a énuméré Nathalie Landry, porte-parole de la campagne Gardons les enfants de notre région au chaud.

La campagne est parrainée pour une troisième année par la Fondation Bob Fife. La fondation offre des repas chauds aux élèves provenant de familles moins nanties de Sainte-Anne de Madawaska à Saint-François de Madawaska. Depuis ce parrainage, Gardons les enfants de notre région au chaud dessert le même secteur.

«Les gens de la région sont généreux pour aider les enfants. Cette année avec l’appui d’un nombre grandissant d’entreprises des enfants pourront prendre part aux activités d’hiver. Nous avons des partenaires précieux pour recueillir les articles dans leurs magasins et nettoyer gratuitement les vêtements que l’on donne ce samedi», a relaté Nathalie Landry.

Mme Landry explique que l’activité recueille habituellement la quantité nécessaire de vêtements pour combler les lacunes. Cependant, il y a des catégories d’âge qui sont plus difficiles à pourvoir. Elle explique qu’il y a toujours une pénurie de bottes d’hiver pour les enfants âgés entre 5 et 11 ans. Il y a aussi une pénurie d’habits de neige pour les adolescents.