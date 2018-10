Aéroport de Charlo: hausse de 5% du trafic aérien

Le trafic aérien connaît une progression intéressante depuis le début de l’année à l’aéroport régional de Charlo. Mais malgré ces chiffres positifs, il faut conserver le cap et éviter de tomber sur le pilote automatique.

C’est en gros le message livré par la directrice générale de l’aéroport, Stéphanie Clark, aux membres de la Commission de services régionaux du Restigouche.

En date du mois de septembre, le mouvement général (vols/atterrissages) à l’aéroport est en hausse de 5% comparativement à la même date, l’an dernier.

Dans le cas de l’ambulance aérienne, on parle d’une augmentation de 16% avec 128 transports de janvier à septembre, contre 150 transports pour l’ensemble de l’année 2017.

Du côté des vols réguliers, on parle d’un accroissement de 24% et puisqu’il reste un autre quart à compléter dans l’année, Mme Clark estime que l’aéroport devrait aisément atteindre et dépasser les chiffres de 2017.

«Les données sont bonnes jusqu’à présent, donc on est optimiste, mais un optimisme prudent. Car, bien que l’on travaille afin d’être totalement indépendant financièrement, nous ne le sommes pas encore. Nous sommes dans la bonne direction, mais ça va prendre encore un certain temps avant d’y arriver», souligne Mme Clark.

La directrice générale précise que les citoyens du Restigouche – par l’entremise de leurs taxes foncières – contribuent monétairement au financement de l’aéroport. Et cet apport financier est encore trop crucial pour s’en départir.

Mme Clark a également présenté aux membres de la CSR-Restigouche les résultats d’un sondage effectué le printemps dernier, auprès de la population et de la communauté des affaires du Restigouche. Un sondage qui visait à déterminer leurs habitudes de voyage.

Parmi les répondants, la moitié a indiqué prendre l’avion à plus d’une reprise durant l’année, que ce soit pour affaire, pour les loisirs ou pour d’autres raisons personnelles.

«Ça nous montre que c’est un mode de transport commun important pour nos citoyens. Ça indique également que les gens aimeraient voyager davantage à partir de leur aéroport, donc qu’il y aurait une possibilité pour d’autres services», décortique Mme Clark, notant qu’en ce moment, l’aéroport ne compte qu’une seule ligne aérienne – PAL Airlines – qui effectue des liaisons régulières Halifax-Terre-Neuve (Wabush).

Cette dernière est d’ailleurs l’une des grandes raisons des succès récents de l’aéroport.

«Il y a eu un ralentissement en début d’année alors que certaines entreprises là-bas n’embauchaient plus autant, mais c’est reparti de plus belle et, selon les pronostiques, ça devrait durer un bon moment. C’est une très bonne nouvelle pour nous», exprime Mme Clark.

Avant d’offrir de nouveaux services encore faut-il, selon la directrice, que ceux présents soient maximisés. Car si les vols vers Terre-Neuve sont passablement achalandés en raison des travailleurs d’ici qui oeuvrent aux projets miniers ou autres grands chantiers du nord, les appareils sont beaucoup moins remplis lors du retour vers Halifax.

«Il y a beaucoup de gens encore qui vont conduire à Halifax alors que nous offrons le service à prix raisonnable trois jours par semaines. Et ce sont des vols d’une heure seulement, donc on sauve énormément de temps. Mais c’est certain que ce que l’on aimerait, c’est avoir une plus grande palette de destinations», souligne la directrice générale.

L’aéroport régional de Charlo tiendra son assemblée générale annuelle au printemps 2019.