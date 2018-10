Caraquet: déjà 1,2 M$ ont été amassés pour le nouvel aréna

Le projet de nouvel aréna à Caraquet commence à prendre forme: une campagne de financement a été lancée, lundi, et 60% de l’objectif de 2 millions $ a déjà été amassé.

Le Colisée Léopold-Foulem est en fin de vie utile après 50 années d’exploitation.

Pour le remplacer les élus de Caraquet propose de construire un Centre régional des générations à l’arrière du terrain de soccer.

Une esquisse du projet de Centre régional des générations de Caraquet. – Gracieuseté

Le nouvel édifice remplacera le bâtiment du Club plein air de Caraquet et l’édifice Donat-Cormier.

Le projet sera construit dans le cadre d’un accord trilatéral entre la Ville de Caraquet, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial.

Le Centre régional des générations pourrait ouvrir ses portes dès l’automne 2020.

Lundi matin, les deux coprésidents de la campagne de financement, Gilles Lanteigne et Michel Rail, se sont dits très heureux de la réponse de la population face à ce projet qui est en évolution depuis une dizaine d’années.

«Nous sommes heureux d’annoncer que la campagne Mieux vivre ensemble» a déjà franchi le cap de 1,2 M$ sur un objectif de 2 M$. Soixante pour cent de l’objectif, c’est un message fort et encourageant que nous envoient les donateurs jusqu’à présent. On sent que les gens sont réceptifs au projet. Ils nous disent que le projet du Centre régional des générations est d’une importance capitale pour maintenir une communauté vibrante et en santé. Nous prenons le relais des bâtisseurs qui ont construit le Colisée Léopold-Foulem il y a 51 ans.»