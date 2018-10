Enquête préliminaire pour les deux gardiens de prison accusés d’homicide involontaire

Alvida Ross (centre) et Mathieu Bourgoin, à leur sortie du Palais de justice de Moncton, lundi après-midi. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Alvida Ross et Mathieu Bourgoin, deux agents correctionnels du pénitencier de Dorchester, se sont rendus au Palais de justice de Moncton, lundi matin, afin de subir leur enquête préliminaire. Ils sont accusés d’homicide involontaire et de négligence criminelle relativement au décès du détenu Matthew Hines, en mai 2015.

Le 27 mai 2015, le prisonnier du pénitencier de Dorchester Matthew Ryan Hines, âgé de 33 ans, a perdu la vie.

Au moment des faits, les enquêteurs de la division néo-brunswickoise de la GRC avaient déterminé qu’aucun acte criminel n’était à l’origine du décès.

La division néo-écossaise de la GRC a cependant rouvert le dossier en mai 2016. La nouvelle enquête interne a mené au dépôt d’accusations d’homicide involontaire et de négligence criminelle.

En avril, MM. Ross et Bourgoin, tous deux de Dieppe, ont plaidé non coupables. Ils ont demandé de subir un procès avec juge et jury devant la Cour du Banc de la Reine.

Lundi, ils ont entamé leur enquête préliminaire devant la Cour provinciale à Moncton. Cinq jours sont réservés pour les procédures.

Un avis de non-publication interdit aux médias de publier des détails sur les preuves présentées au tribunal cette semaine.

Une quinzaine de personnes ont accompagné les deux accusés sur les bancs de la Cour provinciale de Moncton. Quatre membres de la famille de la victime – originaire du Cap-Breton – étaient aussi présents.

Lundi, le juge de la Cour provinciale Ronald LeBlanc a regardé une vidéo présentée par les procureurs de la Couronne Pierre Gionet et Claude Haché.

Il a également entendu le témoignage de deux témoins, ainsi que leur contre-interrogatoire. Les procureurs ont affirmé qu’ils ont l’intention d’appeler une dizaine de témoins à la barre.

Alvida Ross (centre) et Mathieu Bourgoin (droite), à leur sortie du Palais de justice de Moncton, lundi après-midi. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Alvida Ross (centre) et Mathieu Bourgoin (en arrière), à leur sortie du Palais de justice de Moncton, lundi après-midi. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Condoléances à la famille

Le Syndicat des agents corrections correctionnels a offert ses condoléances à la famille de Matthew Hines dans un communiqué publié samedi. Il a également offert son soutien à MM. Ross et Bourgoin.

«Le syndicat tient à réitérer son soutien envers ses deux agents qui ont été pointés du doigt et qui font face à la justice à la suite des deux enquêtes menées par la Gendarmerie Royale du Canada.»

Le procès se déroule dans les deux langues officielles. Les principales interactions entre les avocats et le juge ont lieu en français, mais les témoins peuvent choisir de témoigner en français ou en anglais.

Une traductrice de la cour a été retenue afin de chuchoter des traductions aux membres unilingues anglophones de la famille de la victime.

Avida Ross, âgé de 48 ans, est représenté par Me Michel Desneiges, avocat de la défense.

Mathieu Bourgoin, âgé de 31 ans, est quant à lui représenté par Me Alison Ménard.

Il ne s’agit que de la troisième fois que des agents correctionnels sont accusés en lien avec la mort d’un détenu au Canada. Dans les deux autres cas, les accusations ont été retirées avant la tenue d’un procès.