Fusillade de Fredericton: la Couronne demande une évaluation psychiatrique

Les allégations d’insanité temporaire faites par Matthew Raymond, l’un des artisans de la fusillade survenue en août à Fredericton, ont convaincu le ministère public à demander une évaluation psychologique afin de déterminer s’il était capable de subir un procès.

Lors d’une comparution la semaine dernière, Raymond a déclaré qu’il devrait être «exonéré» immédiatement en raison d’une folie temporaire. Il a dit avoir des preuves qui démontreraient son innocence dans les décès des agents de police de la police de Fredericton, Sara Burns et Robb Costello, ainsi que des civils Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright.

Les quatre hommes ont été abattus le 10 août devant un complexe d’appartements de la ville. Matthew Raymond fait face à quatre chefs de meurtre au premier degré.

«J’ai eu des inquiétudes après avoir entendu ce qu’il (Raymond) a dit devant le tribunal», a déclaré lundi la procureure de la Couronne, Darlene Blunston, à la juge Julian Dickson, à propos de la demande d’évaluation qu’elle a faite afin de déterminer si Raymond était criminellement responsable au moment des faits.

«La position du ministère public sera que l’accusé a mis en cause sa capacité mentale d’intention criminelle, ainsi que le fait que l’accusé a soulevé la question de l’aptitude, principalement fondée sur ses déclarations au tribunal», a-t-elle déclaré.

Au tribunal, lundi, Matthew Raymond, qui est âgé de 48 ans, a fait savoir à la juge Dickson qu’il souhaitait prendre la parole à nouveau.

Vêtu d’une combinaison orange et d’un sweat-shirt gris surdimensionné, l’accusé s’est levé et s’est adressé au tribunal, affirmant qu’il avait tenté de renvoyer son avocat, Nathan Gorham, à quatre reprises et qu’il «s’agira de la cinquiéme fois»

«Ce qui s’est passé dans le passé, c’est autre chose. Mais pour le moment, je sais ce qui se passe», a-t-il déclaré.

Un autre avocat de la défense, Spencer MacInnis, a demandé à la cour un peu de temps pour se préparer à la demande de la Couronne.

La juge Dickson entendra la demande lundi prochain pour une évaluation psychologique qui, selon Me Blunston, prendra 60 jours.

Les avocats et les membres de la famille des victimes ont refusé de commenter en quittant le palais de justice.

Raymond aurait ouvert le feu depuis la fenêtre de son appartement avec une longue arme, tuant deux civils alors qu’ils chargeaient une voiture et deux policiers qui sont intervenus

Robb Costello, âgé de 45 ans, était un vétéran de 20 ans et père de quatre enfants, tandis que Burns, âgé de 43 ans, était officier depuis deux ans et était marié et père de trois enfants.

Donnie Robichaud, âgé de 42 ans, avait trois enfants et avait récemment entamé une relation avec Bobbie Lee Wright, âgé de 32 ans, au moment de leur mort.

Lundi dernier, Raymond avait interrompu son avocat pour s’adresser au juge.

«Votre honneur, puis-je vous interrompre? J’ai quelque chose de très important à dire, j’ai une déclaration à faire», a déclaré Raymond lors de cette comparution.

«Je n’aurais pas dû être mis en prison. Je ne suis pas coupable en raison d’une folie temporaire. Les preuves sont bien là… cela montre exactement ce qui s’est passé. Je ne suis pas coupable. »

Des amis et des connaissances de Matthew Raymond ont offert divers souvenirs du meurtrier présumé, allant d’un garçon qui avait trouvé refuge dans les jeux vidéo à un sympathique collègue de supermarché en passant par un solitaire de plus en plus isolé au cours des dernières années.

Certains propriétaires d’entreprise ont décrit Matthew Raymond comme étant devenu reclus et parfois désagréable l’année précédant la fusillade présumée.