Il découvre qu’il a gagné 500 000$… cinq mois plus tard

Alain Burney, un citoyen de Grand-Sault, ignorait la surprise qui l’attendait lorsqu’il a finalement décidé de faire vérifier l’épaisse liasse de billets de loterie qu’il avait accumulés.

«J’achète un billet toutes les semaines, a confié M. Burney. Et en général, j’attends d’avoir accumulé une liasse de billets avant de vérifier s’ils sont gagnants.»

Lorsque M. Burney est allé faire vérifier sa liasse de billets, l’un d’eux a donné du fil à retordre à la caissière.

«C’était comme si le billet ne pouvait pas être validé, a raconté M. Burney. Un message demandant de communiquer avec Loto Atlantique s’est affiché à l’écran. Le message disait que j’avais remporté un lot important. Je pense que la caissière était plus fébrile que moi!»

M. Burney a gagné 500 000$ avec un billet du Lotto Max qu’il avait acheté pour le tirage du 8 juin 2018.

Les numéros gagnants ont été tirés dans le cadre des tirages bonis des Maxmillions.

M. Burney savait qu’un billet gagnant avait été acheté à Grand-Sault au cours de l’été. Sa conjointe, Ginette Perreault, l’avait même encouragé à faire vérifier son billet dès qu’elle en avait entendu parler.

«Il m’a dit qu’il ferait vérifier son billet la prochaine fois qu’il irait au magasin, a-t-elle raconté. J’avais fait vérifier mon billet et je n’avais rien gagné. J’ai présumé qu’il avait fait de même. Je n’y ai plus repensé après.»

«Jamais je n’aurais cru que cela m’arriverait, a déclaré M. Burney. Les chances de gagner sont assez minces.»

M. Burney a récemment pris sa retraite d’un emploi dans la construction. L’argent qu’il a gagné lui permettra de construire le garage de ses rêves et d’apporter des améliorations à son «repaire» au sous-sol.

Bien qu’il admette être plutôt casanier, M. Burney pourrait bien faire un voyage à Peggys Cove avec sa conjointe et leur chien.

M. Burney et sa conjointe espèrent aussi pouvoir former leur chien pour en faire un chien utilisé à des fins thérapeutiques pour visiter des personnes âgées et des adultes malades et, plus tard, des enfants ayant des besoins particuliers.

Autrement, M. Burney ne caresse pas de grands projets.

«Nous menons une vie assez simple», a-t-il confié.

Où donc gardait-il son billet durant tous ces mois?

«Dans mes poches de jeans», a précisé M. Burney en riant, ajoutant qu’il pourrait bien remettre ses billets de loterie à sa conjointe dorénavant pour qu’elle les conserve pour lui.