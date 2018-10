Les écoles du Sud continuent de faire face à un manque criant de personnel

Le District scolaire francophone Sud peine toujours à remplir sa liste de suppléants pour des postes d’enseignants, d’assistants en éducation, de concierges et de chauffeurs d’autobus.

La banque de remplaçants s’est vidée au cours des dernières années. Les besoins de suppléants se font particulièrement sentir dans les régions de Fredericton, de Miramichi et de Saint-Jean.

Conséquence, les écoles doivent parfois embaucher des personnes n’ayant que très peu de formation dans le domaine de l’enseignement.

«Lors des journées de formation pédagogique, on doit aussi faire des appels à des suppléants de la région de Moncton et leur demander de se déplacer», mentionne Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud.

La pénurie de personnel concerne également les chauffeurs d’autobus et les concierges, ajoute-t-elle. «Lorsqu’il y a des retards d’autobus, c’est souvent parce qu’un conducteur est malade et personne n’est disponible pour le remplacer. Nous gérons un grand district, dans les milieux anglo-dominants c’est moins évident de trouver des employés qui parlent le français.»

À la rentrée, certaines écoles ont manqué d’enseignants, explique Monique Boudreau.

«On avait des postes d’enseignants qui n’étaient pas comblés parce qu’on a eu une plus grande augmentation d’effectifs que ce à quoi on s’attendait», dit-elle.

Le district a donc dû se tourner vers des solutions provisoires, notamment en appelant en renfort des enseignants à la retraite.

La situation inquiète Lucie Martin, la présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. Elle craint que la qualité de l’éducation ne s’en retrouve affectée.

«C’est arrivé qu’on ne trouve pas de suppléant lorsqu’un enseignant tombe en congé maladie à la dernière minute. Il faut regrouper des classes dans la cafétéria et ça devient problématique. Il nous faut quelqu’un qui a une formation de base en pédagogie et qui connaisse la matière pour offrir le même niveau d’éducation.»

Besoins croissants

Les besoins sont toujours plus grands dans le sud de la province où les effectifs scolaires francophones continuent de croître, plus particulièrement dans la région de Moncton. Le district compte 14 790 élèves cette année, soit 475 de plus que l’an dernier.

«C’est une hausse record, précise Mme Bourque. C’est presque la taille d’une école!»

Alors qu’un nouveau complexe scolaire pouvant accueillir 1100 élèves vient d’être inaugurée à Dieppe, le conseil d’éducation prévoit de doubler la capacité de la nouvelle école primaire de Moncton, dont l’ouverture est prévue en 2021.

En parallèle, ils sont de moins en moins nombreux à vouloir devenir enseignants. Le nombre de finissants au baccalauréat en éducation s’est effondré à l’Université de Moncton. Ils étaient 131 en 2013. En 2017, ils n’étaient que 53.

Efforts de recrutement

Plus tôt cette année, le district a pris les grands moyens afin de susciter des vocations chez les jeunes. Une tournée a été organisée dans les écoles secondaires pour valoriser la profession d’enseignant et évoquer les possibilités d’emploi dans le domaine.

Les administrateurs ne négligent aucune piste et multiplient les efforts de recrutement. «On a fait un gros travail de communication pour aller chercher des suppléants, on a même embauché des contractuels pour appeler des enseignants à la retraite ou les personnes dont les demandes de suppléance étaient incomplètes», note la directrice générale.

«On rencontre les finissants beaucoup plus tôt dans les universités pour leur offrir des contrats, c’est une compétition. Nous sommes aussi plus actifs dans les salons de l’emploi pour recruter des enseignants brevetés.»

De son côté, Lucie Martin croit qu’il faut en faire plus pour attirer les diplômés qui occupent d’autres postes ou qui sont partis travailler dans d’autres provinces. «On a besoin de revoir nos méthodes de recrutement et de rétention pour que nos jeunes restent dans notre système d’éducation», insiste-t-elle.