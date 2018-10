Les ventes totales d’alcool en hausse au N.-B.

Les ventes totales d’Alcool NB ont augmenté de 4,9 pour cent lors du trimestre s’étant terminé le 23 septembre, par rapport à la même période l’année précédente.

Selon des résultats non vérifiés publiés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick lundi, les ventes totales du trimestre s’élevaient à 128,9 millions $.

Durant cette période, les ventes de panachés et de cidres ont augmenté de 15,7 pour cent, une hausse de 1,7 million $. Les ventes de spiritueux et de bière ont toutes deux cru de 4,1 pour cent, ce qui représente des hausses respectives de revenus de 1,0 et de 2,5 millions $ par rapport à l’an dernier. Finalement, les ventes de vin se sont accrues de 2,9 pour cent, ce qui représente 700 000 $.

Le président et chef de la direction d’Alcool NB, Brian Harriman, a déclaré qu’à mi-chemin de l’exercice financier en cours, qui s’étend sur 25 semaines, les ventes avaient progressé de 0,3 pour cent, ou 800 000 $, comparativement à l’année dernière, qui s’étendait sur 26 semaines.

Alcool NB a aussi publié, en ligne, les dépenses du conseil d’administration et du président et chef de la direction pour le deuxième trimestre.