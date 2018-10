Une délégation de Saint-Quentin ira en France pour le centenaire de l’armistice

Les membres du conseil municipal de Saint-Quentin se rendront chez leurs cousins français afin de prendre part aux cérémonies marquant le 100e anniversaire de la signature de l’armistice, document qui marque officiellement la fin de la Première Guerre mondiale.

Cette cérémonie aura lieu plus précisément à Saint-Quentin, en Picardie (France), commune avec laquelle la municipalité néo-brunswickoise partage non seulement son nom, mais aussi un traité d’amitié depuis 1998.

Ce traité, qui célèbre pour sa part son 20e anniversaire cette année, a d’ailleurs été ratifié un 11 novembre, date du jour du Souvenir.

Il faut dire que le choix du nom de Saint-Quentin pour cette communauté du Restigouche-Ouest est intimement lié à l’histoire de ce conflit mondial. Il remonte plus précisément à 1919, soit un an après la signature de l’armistice.

Autrefois connu sous le nom d’Anderson Siding, on a rebaptisera l’endroit Saint-Quentin en hommage à la victoire des troupes alliées (dans lesquelles se trouvaient de nombreux Canadiens) sur les effectifs Allemands lors de la bataille de la Somme.

Cette bataille, survenue à l’automne de 1916, est d’ailleurs toujours considérée à ce jour comme l’une des plus meurtrières de son époque.

«Plusieurs personnes d’ici avaient pris part aux combats, d’où le choix du nom. Et après leur retour au pays, et la victoire des Alliés, les gens ont commencé à parler de renommer le village Saint-Quentin en hommage à cette bataille, en l’honneur de ceux qui ont périt là-bas et de ceux qui sont revenus. C’est donc extrêmement touchant et très symbolique pour nous d’avoir été invité à se rendre à cet endroit – cent ans plus tard – afin de se recueillir avec nos confrères français, de partager ce moment qui relie nos deux histoires», confirme Nicole Somers, maire de l’endroit.

Départ le 5 novembre

Ce n’est pas la première fois qu’une délégation de Saint-Quentin se rend à Saint-Quentin France, et vice-versa. Cette fois, l’invitation est arrivée au début septembre, afin de commémorer le centenaire de cet événement historique.

Quatre des cinq membres du conseil, incluant la mairesse, prendront part à ce voyage.

«On a tous très hâte d’y aller, car ça risque d’être une cérémonie solennelle, très forte en émotion. On se sent vraiment privilégié de pouvoir participer à cet événement», souligne Mme Somers.

La délégation de Saint-Quentin partira le 5 novembre, soit quelques jours avant les cérémonies officielles.

Autre fait intéressant, les deux Saint-Quentin sont actuellement dirigées par des femmes, une première d’un côté comme de l’autre.

«On va certainement avoir des échanges intéressants», indique Mme Somers.