Ambulance: pétition pour faire annuler le contrat avec Médavie

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) lance une pétition demandant l’annulation du contrat entre Ambulance Nouveau-Brunswick et Medavie.

La SANB indique lancer cette initiative «en raison de la perte de confiance de la population acadienne envers le système ambulancier de la province».

« Assez c’est assez », a déclaré le président de la SANB, Robert Melanson, dans un communiqué.

«Il est de plus en plus évident que le système ambulancier géré par Medavie ne fonctionne simplement plus pour les citoyennes et les citoyens de cette province. La disparité entre les services offerts dans nos régions rurales et urbaines mine la confiance de la population envers ce service essentiel, alors que tous et toutes méritent un système ambulancier auquel ils peuvent faire confiance. Le temps est donc venu pour un changement », a précisé M. Melanson.

La qualité des services offerts par Ambulance NB a à nouveau été critiquée au cours des derniers jours. Une ambulance aurait mis 40 minutes à se rendre sur les lieux d’un accident de VTT survenu à Lamèque. Un adolescent âgé de 13 ans a succombé à ses blessures.

Au cours des dernières semaines, des délais d’attente jugés déraisonnables ont également été rapportés à Caraquet et à Saint-Quentin, notamment.

Pour consulter la pétition:

https://www.change.org/p/gouvernement-du-nouveau-brunswick-annulons-le-contrat-entre-ambulance-n-b-et-medavie