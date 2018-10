Bouctouche: les citoyens privés d’eau pour une nuit

Les employés de la ville de Bouctouche font encore une fois face à l’imprévu dans leurs travaux de modernisation du système d’eau de la municipalité. La distribution de l’eau sera interrompue dans la nuit de mercredi à jeudi.

La Ville a entamé en août une réfection majeure de son réservoir d’eau, situé sur la rue McLaughlin. Une chute de pression imprévue dans le système a cependant forcé la municipalité à émettre un avis de faire bouillir l’eau au début octobre.

L’avis de faire bouillir l’eau reste en vigueur. La Ville prévoit qu’il sera levée vers ou avant le 30 novembre.

La direction de la Ville a récemment appris qu’elle devra remplacer des vannes d’eau souterraine sur le site du réservoir d’eau. Elle a donc été forcée de commander l’interruption de la distribution de l’eau dans l’ensemble de la municipalité pendant quelques heures.

«À ce moment, il est anticipé que ces travaux débuteront le mercredi 31 octobre, à 20h, et dureront jusqu’au jeudi 1er novembre, à 7h (en fonction de la météo)», peut-on lire dans un avis émis conjointement par la ville de Bouctouche et la firme d’ingénierie Crandall, lundi.

«Il est recommandé que les résidents prennent les mesures appropriées pour stocker de l’eau avant le début de l’interruption.»

En cas d’intempéries, les travaux seront remis au lendemain.

Selon Émilie Doiron Gaudet, directrice générale de Bouctouche, le projet avait un fonds de prévoyance qui permettra d’absorber le coût des travaux imprévus.

La Ville a réitéré sa demande aux citoyens de limiter leur usage d’eau jusqu’à la fin des travaux de réfection.

D’ici là, toute eau destinée à la consommation, à la préparation de lait maternisé et de jus, à la fabrication de cubes de glace, au lavage de fruits et légumes, à la cuisson et à l’hygiène dentaire doit être bouillie à forte ébullition pendant une minute.

Les adultes, les adolescents et les enfants plus âgés peuvent prendre leur douche, leur bain ou se laver en utilisant l’eau du robinet à Bouctouche. La municipalité demande cependant que les enfants plus jeunes et les bébés soient lavés à l’éponge, et qu’on s’assure qu’ils n’avalent pas d’eau. La vaisselle et les vêtements peuvent être lavés dans l’eau du robinet, à la main ou à la machine.