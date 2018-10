Hommage posthume à Mario G. Cyr, qui ne sera jamais oublié à Saint-Léonard

Mario G. Cyr est le plus récent lauréat du Prix Racines régional décerné par le Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr de Saint-Léonard. On a célébré le rôle essentiel qu’a joué le lauréat au sein du développement de la communauté.

Mario G. Cyr est le premier lauréat à recevoir le prix Racines régional à titre posthume. On a brossé le portrait d’un homme de foi entièrement dévoué envers sa famille, ses élèves et paroissiens. Tour à tour, les intervenants ont témoigné de l’esprit sportif, de collaboration et d’humilité qui habitait M. Cyr. C’est Jean-François, fils du regretté père de famille, éducateur et bénévole, qui a accepté au nom de la famille Cyr.

«Ce printemps, mon père a reçu la médaille du 150e anniversaire du Sénat canadien. Ce prix, ici ce soir, c’est aussi touchant. Mon père était un homme d’action qui nous a transmis ses trois priorités: la famille, le travail et l’implication communautaire. Il avait toujours des projets dans la tête et il terminait toujours ses projets», a témoigné Jean-François Cyr.

Huguette Plourde, présidente du cercle culturel, a d’entrée de jeux mentionné que la volonté de Mario G. Cyr de recevoir la distinction à titre posthume témoigne de l’humilité et la grandeur de l’homme.

«Une soirée comme celle-ci rassemble les personnes qui ont été importantes dans sa vie, elle est un hommage et est en soi un éloge et se veut aussi une grande expression d’amour et de tendresse. Mario a lui-même établi sa liste d’invités. L’automne passé, je lui ai demandé ceci: nous allons devancer la remise du prix afin que tu puisses y assister, mais si le Seigneur t’appelle avant, que faire? Son regard s’est perdu un instant au loin et il a dit: c’est plus important après mon départ, suivi d’un moment de silence tout en me regardant dans les yeux. Alors je lui ai dit: il en sera ainsi. Merci Mario d’avoir été dans nos vies, un être précieux et remarquable.»

Décrit comme studieux de nature, le lauréat a connu une brillante carrière de 32 ans en éducation. Détenteur d’une maîtrise en administration scolaire, il a également brillé à titre de directeur adjoint. Il s’est impliqué dans le développement d’un système d’évaluation externe pour les écoles. Il a présenté un vibrant plaidoyer pour établir une vocation communautaire pour l’École régionale Sainte-Anne afin d’en assurer la pérennité. Il est aussi un des instigateurs de la Fondation Kristy Paradis. Il était très impliqué dans la vie scolaire et parascolaire de ses élèves. Mme Plourde a expliqué combien il était fier de ses racines acadiennes.

«Ceux qui se sont nourris de ses connaissances ont été chanceux ainsi que les enseignants qui l’ont côtoyé, surtout à l’École Grande-Rivière (ÉGR)», a souligné Huguette Plourde.

«Je remercie le cercle culturel de m’avoir invité, surtout que la reconnaissance d’aujourd’hui est faite à Mario, un cousin, un ami, un confident discret, un confrère dans l’enseignement… Entourés d’amis, collègues de travail et membres de la famille, on pense à toi souvent. On pense à tout ce que tu as fait pour les gens de ta communauté», a exprimé Carmel St-Amand, maire de Saint-Léonard.

Henri Poitras, ancien élève du regretté éducateur, a témoigné de son impact sur son parcours professionnel. Il a expliqué comment M. Cyr a agit à titre de mentor alors qu’il poursuivait ses études pour devenir éducateur à l’ÉGR à son tour.

«M. Cyr a été un enseignant exemplaire. C’est déjà 18 ans passé que j’étais dans sa classe de géographie et je m’en rappelle comme si c’était hier. Il n’enseignait pas la géographie, il la racontait. Il m’a transmis sa passion pour l’enseignement.»

Mario G. Cyr a cumulé plusieurs positions au sein de sa paroisse religieuse. Il est aussi l’un des instigateurs de la loterie toujours en place pour aider à subvenir aux besoins financiers de l’établissement et ses oeuvres.

«Quand je suis arrivé à la Paroisse de Sainte-Anne, j’ai observé que les gens allaient vers Mario. Il était un homme de volonté. Il vivait pour la paix. Il était apprécié des paroissiens. Il était un homme de grande foi. Le respect pour les gens était très présent chez lui. C’était facile de travailler avec lui. Il s’est beaucoup intéressé à l’histoire de sa paroisse natale et de sa paroisse d’adoption», a témoigné le Père William J. Rice, curé de la Paroisse de Sainte-Anne de Madawaska.

Les Prix Racines régionaux sont une initiative du Conseil provincial des Sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick.

«La personne honorée ce soir a joué un rôle essentiel dans le développement de la communauté, voire un peuple acadien et francophone par sa grande générosité», a conclu Huguette Plourde.