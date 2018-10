L’essence à son prix le plus bas en sept mois?

Une autre baisse du prix de l’essence est prévue cette semaine au Nouveau-Brunswick. Il pourrait atteindre son niveau le plus bas en près de sept mois.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent prévoir une baisse d’environ 3 cents à la pompe dans la nuit de mercredi à jeudi. Dan McTeague, analyste chez Gasbuddy, prédit pour sa part une baisse du prix du litre de sans-plomb d’environ 1 cent le litre dans l’ensemble des Provinces atlantiques.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximum des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service avec frais de livraison est de 125,6 cents le litre.

La dernière fois que le prix de l’essence est passé sous la barre des 124 cents le litre remonte à la semaine du 29 mars.

À pareille date l’an dernier, le prix maximum de l’essence était de 113,2 cents le litre. Le propriétaire d’un véhicule ayant un réservoir d’essence de 50 litres paie ainsi 6,20$ de plus pour faire le plein qu’il y a un an.

Selon M. McTeague, une augmentation de l’offre par rapport à la demande continue de pousser les prix vers le bas.

«Les conducteurs canadiens continuent d’économiser à la pompe avec des stocks d’essence et de carburant diesel qui s’approchent des sommets de plusieurs mois. Cela mène à des prix moyens à travers le pays qui n’ont pas été vus depuis la mi-mars, soit sous les 120 cents le litre.»

«Des tensions entre les États Unis et la Chine, l’embargo à venir de l’Iran et une correction sur les marchés – déjà en cours – pourraient tous accélérer le déclin des prix. De plus, plusieurs raffineries terminent leur saison automnale de maintenance, ce qui haussera les stocks en général.»

Mardi avant-midi, le prix moyen de l’essence au Nouveau-Brunswick était de 122,5 cents le litre, ce qui est légèrement au dessus de la moyenne nationale de 121,7 cents le litre. Les prix les plus élevés sont en Colombie-Britannique (138,9 cents le litre en moyenne) et les plus bas sont au Manitoba (112 cents le litre en moyenne).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.