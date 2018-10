«On l’appelait Mini, mais il avait un coeur immense»

Son surnom était «Mini». Mais Marc-André Gionet avait le coeur immense. Aussi immense, sinon davantage que l’école Sr-Saint-Alexandre de Lamèque, jure l’enseignante Karine Savoie-Leblanc.

Le décès subit du jeune adolescent, samedi dans un accident de VTT, a bouleversé le personnel et les 275 élèves de l’école. L’élève de 8e année était aimé de tous, c’est clair.

Il suffit de voir les dizaines et les dizaines de messages d’amour inscrits sur son casier, au coin d’un couloir au deuxième étage, pour s’en convaincre. À côté, un but de hockey avec un de ses bâtons de gardien de but, signé de ses coéquipiers. Des mains de papier sont collées sur les poteaux avec un mot écrit représentant le garçon. Que de bons mots.

Au sol, des ballons de toutes sortes. C’était un grand sportif. Son chandail de soccer no 88 avec son surnom est accroché. Lui aussi, ses coéquipiers l’ont signé. Sur une table, une photo où on le voit sourire à pleines dents et des chandelles. C’est beau et touchant, mais cela détonne dans une école.

Car Marc-André devrait plutôt rire avec ses amis dans une classe, à apprendre et à faire honneur à la vie. Le destin en a malheureusement décidé autrement.

«Mini, c’était un rayon de soleil, une joie de vivre. Il semait l’amour et le respect. Quand il voyait quelque chose de pas correct, il s’en éloignait. Sa vie a toujours été guidé par le positif. C’était impossible de ne pas l’aimer. Pour nous tous, c’est une grosse perte», raconte Karine, les yeux remplis de larmes.

La direction de l’école Sr-Saint-Alexandre, la directrice Nathalie Brideau et la directrice adjointe Maureen Chiasson, a accueilli le représentant du journal avec une grande générosité, mardi après-midi. Elles n’étaient pas obligées de le faire.

Dès qu’on franchit les portes de l’école, on sent que quelque chose cloche. Habituellement animé, le hall est calme et silencieux. On se surprend à chuchoter nos demandes dans le bureau de la direction. L’ambiance est lourde et feutrée.

«C’est mon premier deuil ici», avoue Nathalie, la voix éteinte et chevrotante. Dès l’annonce de la tragédie, le protocole d’intervention, dicté par le District scolaire francophone Nord-Est, a été mis en place. Des services d’écoute et de partage accompagnent le personnel et les élèves qui désirent en parler.

Car parler allège le deuil, c’est bien connu.

«Nos élèves sont troublés, mais tout s’est fait calmement et dans le respect. Ils vivent leurs émotions à leur manière. Ils sont bien entourés, mais on sent que c’est fragile. Dès lundi matin, nous avons rencontré les enseignants. C’est très triste. On ne s’attend pas à enterrer un de nos élèves…», avoue la directrice, visiblement ébranlée.

En plus de la mosaïque qui sera déplacée au salon funéraire, les élèves de 8e année ont fabriqué chacun une épinglette afin de rendre hommage à leur ami disparu. On y voit un but, les lettres M et A en noir-blanc-jaune, aux couleurs des Penguins de Pittsburgh. La rondelle sert de trait d’union aux initiales. Ils la porteront du côté du coeur, mercredi matin, aux funérailles. L’école sera d’ailleurs fermée pour l’occasion – une sage décision du District – et les élèves iront dire adieu à Marc-André en formant une garde d’honneur en l’église Notre-Dame-des-Flots.

«Dès dimanche soir, des élèves nous ont contactés pour une rencontre. Ç’a été difficile, mais nécessaire. Nous avons pu y faire une première intervention. Un élève, c’est une partie de nous, c’est comme un enfant. Et Marc-André était leur ami, leur compagnon de classe. Il savait trouver le bon mot d’encouragement pour tout le monde. Il respectait beaucoup les différences. Je suis fière de parler de Mini parce qu’il nous a marqués de façon positive. Ses parents ont fait avec lui un travail irréprochable, car c’était un enfant avec une attitude exemplaire. Aujourd’hui, nous avons tous le coeur brisé. Il était aimé dans tous les sens du mot. On l’appelait Mini, mais il avait un coeur immense», poursuit Karine. Elle cherche toujours à empêcher les larmes de couler sur ses joues.

Mini n’est plus, mais son souvenir sera présent à jamais dans les murs de cette école. Une école aussi grande que son coeur.