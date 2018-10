Une autre semaine sans services d’obstétriques à Bathurst

Encore une fois, les femmes de la région Chaleur et de la Péninsule acadienne devront accoucher à l’hôpital de Miramichi ou à celui de Campbellton au cours des prochains jours.

Le Réseau de santé Vitalité a annoncé, mardi après-midi, que les services d’obstétriques de l’Hôpital régional Chaleur à Bathurst seront interrompus temporairement jusqu’au 6 novembre, à 8h.

«La durée exacte de cette interruption demeure difficile à prévoir en raison de circonstances hors du contrôle du réseau, qui peuvent encore survenir. Pour cette raison, le réseau donnera à la population une mise à jour de la situation le lundi 5 novembre 2018», a précisé Vitalité dans un communiqué.

Pendant la période d’interruption, les femmes enceintes seront dirigées vers l’Hôpital régional de Campbellton ou l’Hôpital régional de Miramichi pour accoucher.

Une telle situation s’était également produite du mardi 22 octobre au vendredi 26 octobre.

Cette nouvelle interruption est une fois de plus causée par le manque de personnel infirmier à l’Unité d’obstétrique de l’Hôpital régional Chaleur.

Selon Gilles Lanteigne, président-directeur général du Réseau Vitalité, des imprévus additionnels ont engendré de nouveau l’interruption des services d’obstétrique à l’Hôpital régional Chaleur.

«Certains congés du personnel infirmier se sont prolongés et d’autres se sont ajoutés. Malheureusement, pour assurer la sécurité de nos patientes, nous n’avons pas d’autre choix que d’interrompre les services à Bathurst», a-t-il déclaré.

Les dirigeants affirment avoir commencé à joindre toutes les patientes enceintes de 36 semaines et plus afin de les informer de cette situation.

«Les dispositions nécessaires ont été prises pour établir des corridors de services vers Campbellton et Miramichi dans le but de faciliter le déroulement et d’assurer la sécurité des patientes.»

Les femmes enceintes ayant des questions peuvent téléphoner au 544-2310 pour obtenir plus de renseignements sur la façon de procéder pendant l’interruption temporaire.