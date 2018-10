Ambulance NB: Kris Austin et Blaine Higgs font front commun à l’Assemblée

Kris Austin et Blaine Higgs ont mené une attaque concertée dans le dossier de la pénurie de main-d’oeuvre chez Ambulance NB, mercredi matin, lors de la période des questions.

Lorsque son tour est venu d’interroger le gouvernement, le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick a saisi l’occasion de parler de l’un de ses dossiers préférés, soit les obligations linguistiques d’Ambulance NB.

Il a alors allégué qu’aucune décision des tribunaux n’empêche le gouvernement de faire appliquer la décision controversée d’un arbitre en relations du travail.

Dans la décision en question –rendue en avril 2018 dans le cadre d’un litige entre Ambulance NB et le syndicat des ambulanciers– l’arbitre a déterminé que l’agence n’a pas à offrir «immédiatement» aux patients un service de qualité égale en anglais et en français et qu’elle doit revoir ses besoins en main-d’oeuvre bilingue à la baisse en fonction des réalités régionales.

Le gouvernement estime cependant que cela va à l’encontre d’une ordonnance émise en 2017 par la Cour du Banc de la Reine, qui contraint Ambulance NB à fournir des services qualité égale dans les deux langues officielles. Il a donc demandé une révision judiciaire de la décision de l’arbitre pour en avoir le coeur net. Cette révision n’a pas encore été effectuée.

Kris Austin lance le bal

Mercredi à l’Assemblée législative, Kris Austin a argumenté que l’ordonnance émise en 2017 n’est qu’une ordonnance par consentement et que cela ne constitue pas une décision des tribunaux en bonne et due forme.

Précisons que la fameuse ordonnance était le résultat d’une entente à l’amiable entre Ambulance NB et deux plaignants francophones dont les droits avaient été bafoués. Elle a été signée par un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Le premier ministre, Brian Gallant, a dit ne pas être d’accord avec Kris Austin et a défendu la décision de son gouvernement de demander une révision judiciaire de la décision de l’arbitre. Selon lui, cela permettra de «savoir quel cadre légal nous devons suivre».

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs. – Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Blaine Higgs prend le relais

Quelques minutes plus tard, après des questions du Parti vert sur un autre sujet, le chef du Parti progressiste-conservateur a repris le flambeau de Kris Austin.

Il a alors lu une question vraisemblablement préparée d’avance et qui faisait directement référence aux propos du chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick.

Brian Gallant ne s’est pas fait prier pour noter ce front commun unissant Kris Austin et Blaine Higgs. «Au moins ils coopèrent. C’est très bien», a-t-il dit sarcastiquement.

Le premier ministre a ensuite affirmé que le gouvernement doit «respecter les droits de tous les Néo-Brunswickois», qu’il a la responsabilité de «déterminer quels sont ces droits» et que c’est pourquoi qu’une révision judiciaire a été demandée.

Blaine Higgs n’a pas lâché le morceau. «Le premier ministre a l’obligation de protéger la santé et le bien-être des citoyens de cette province. Voici ce dont il s’agit. Mettons nos priorités au clair», a-t-il lancé.

Blaine Higgs a poursuivi en disant qu’il souhaite adopter des solutions en premier et ensuite se soucier du respect des droits linguistiques. Brian Gallant l’a accusé de vouloir faire des gains politiques à court terme aux dépens des droits linguistiques.

Le juriste et expert des droits linguistique Michel Doucet. – Archives

«Austin ne sait pas de quoi il parle»

L’expert en droits linguistiques Michel Doucet –qui a représenté les plaignants francophones dans la cause qui a mené l’ordonnance par consentement de 2017– ne s’est pas gêné pour monter aux barricades.

«Austin ne sait pas de quoi il parle. L’ordonnance a été signée par un juge de la Cour du Banc de la Reine et il s’agit d’une ordonnance de la Cour», a-t-il affirmé sur Twitter mercredi.

Il a aussi écorché le chef progressiste-conservateur dans un autre tweet.

«Oui, Blaine Higgs, il y a une tonne de jurisprudence qui va contre la décision de McEvoy (l’arbitre qui a rendu sa décision en avril 2018: NDLR). Premièrement, un arbitre ni quiconque ne peut unilatéralement modifier la Constitution. On se verra devant les tribunaux.»