Belledune: un appel sur trois ne répond pas aux normes de temps d’intervention

À Belledune, le nombre d’appels d’urgence respectant les normes n’a rien de glorieux, soit 67,8%, le second plus bas dans la province après Ford Mills (non loin de Bouctouche) qui trône au bas de la liste avec 67,4%. - Archives

Ce n’est ni à Lamèque ni à Kedgwick et Saint-Quentin où les ambulances tardent le plus souvent à intervenir, mais bien dans la communauté de Belledune. Une situation qui irrite particulièrement son maire, Joe Noel, lui-même ambulancier pendant 40 ans.

La direction d’Ambulance NB doit rencontrer jeudi les élus et les groupes de pressions du Restigouche-Ouest qui militent depuis plusieurs mois pour l’amélioration de la couverture ambulancières dans leur secteur. Le problème? Des délais d’intervention trop longs, des ambulances absentes du territoire et un système de déploiement stratégique inadéquat. La liste des critiques est longue.

Ces délais sont tels que, par moment, il n’est pas rare de voir les citoyens de l’endroit prendre l’initiative et transporter des patients en mauvaises conditions vers l’hôpital de l’endroit.

Cette situation, Joe Noel l’observe également dans sa communauté depuis des années. Au cours de l’été, la problématique a grimpé d’un cran lorsqu’un homme de l’endroit a succombé à un arrêt cardiaque. Aucune ambulance n’était en service dans ce secteur, faute de personnel.

Au dire du maire, cet exemple n’est que la pointe de l’iceberg du quotidien de sa communauté. Un citoyen l’a même personnellement appelé chez lui afin qu’il vienne l’aider parce qu’aucune ambulance n’était disponible dans un délai raisonnable.

«Depuis que Medavie a pris en main le service, ça s’est dégradé petit à petit. On avait un excellent service ici autrefois, et maintenant c’est une vraie catastrophe», confie M. Noel, prenant bien soin de ne pas pointer le travail des équipes sur place.

«Les ambulanciers font ce qu’ils peuvent, ce n’est pas là le problème», dit le maire.

Ce dernier connaît bien son sujet. Il a travaillé pendant 25 ans comme ambulancier et gestionnaire au poste de Belledune. Il a pris sa retraite en 2008, quelques mois seulement après que Medavie eut hérité du contrat provincial.

«Pendant que j’étais là, nous avons toujours respecté les normes qui nous étaient imposées. Pas une seule fois nous nous sommes retrouvés avec une ambulance hors fonction en raison de manque de personnel. Aujourd’hui, c’est chose courante», note-t-il.

De chiffres qui parlent

Il y a quelques jours, le ministère de la Santé a publié un rapport sur les performances de Medavie, des performances basées sur les appels d’urgence respectant les normes d’intervention fixées par le gouvernement.

En région rurale, les ambulances doivent répondre à un appel d’urgence en l’espace de 22 minutes dans 90% des cas. En ville, c’est neuf minutes. Saint-Quentin fait donc bonne figure avec 97% des appels respectant les normes, un des taux les plus élevés du nord de la province. À Kedgwick, le pourcentage chute cependant à 83,9%.

Si ces délais peuvent sembler «raisonnables», les intervenants du Restigouche-Ouest dénoncent vigoureusement la longueur des interventions lorsque ceux-ci ne sont pas respectés. Des attentes interminables alors que des ambulances sont déployées à partir de régions voisines, souvent à une heure de route.

À Belledune, le nombre d’appels d’urgence respectant les normes n’a rien de glorieux, soit 67,8%, le second plus bas dans la province après Ford Mills (non loin de Bouctouche) qui trône au bas de la liste avec 67,4%.

«Ce n’est tout simplement pas acceptable. On en parle aujourd’hui, mais ça fait des années que ça dure. Depuis quatre ou cinq ans par contre, ça a atteint un niveau incontrôlable. Comment se fait-il qu’on en soit arrivé là, qu’on ait laissé cela se produire?», questionne M. Noel.

Le problème dans ce secteur serait relié au manque de personnel. Sa solution? Commen-cer par donner de meilleures conditions aux employés.

«Lorsqu’on parle avec des ambulanciers, on voit à quel point ils sont à bout de souffle et ne se sentent pas respectés par leur employeur. Si bien que plusieurs songent à démissionner pour des emplois moins rémunérés, mais plus sains. Si rien n’est fait, on se dirige vers une véritable crise», souligne le maire.

Au gouvernement d’agir

Richard Losier, président des services de santé chez Médavie, était à Saint-Quentin le 17 octobre pour discuter du dossier.

Il avait alors pris note de la problématique et promis de présenter ses solutions d’ici le 1er novembre. On ne sait pas encore quelles seront les solutions avancées par l’organisme pour corriger le tir dans le Restigouche-Ouest.

À mots couverts sur place, on mise énormément sur l’ajout de quelques quarts de travail, de sorte que les deux ambulances du coin soit fonctionnelles 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine.

Ce qui n’est pas le cas actuellement. Si les attentes sont élevées dans le Restigouche-Ouest envers Ambulance NB, M. Noel ne croit plus au miracle.

«Je leur ai envoyé une lettre, il y a quatre mois, pour avoir des explications et obtenir une rencontre. J’attends toujours», dit-il.

M. Noel estime que la situation a atteint un tel niveau que c’est aujourd’hui au gouvernement d’agir.

«La province doit se lever une bonne fois pour toutes et forcer Ambulance NB à respecter ses engagements partout en province, car actuellement Medavie ne fait pas le travail pour lequel elle a été mandatée», croit M. Noel.