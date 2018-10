De tout pour tous au Rendez-vous des Marchands

Plus de 3000 personnes se sont présentées au Casino Grey Rock pour la 4e édition du Rendez-vous des Marchands, où ils ont pu découvrir les idées de cadeaux présentées par 58 exposants.

Le Rendez-vous des marchands s’est déroulé sur deux jours à la demande des participants et des exposants, les 27 et 28 octobre. Des artisans des quatre coins du nord-ouest du Nouveau-Brunswick et du Bas-Saint-Laurent étaient sur place. Ils ont étalé une variété de produits du terroir, des produits de beauté, et bijoux artisanaux. Plus de 600 articles différents étaient disponibles.

«Le Rendez-vous est une idée de moi et Sylvie Mercure. On a approché le Casino. Les deux premiers se sont déroulés sur une journée. L’événement est vite devenu populaire. On a une liste de plus de 200 exposants qui souhaitaient prendre part à l’événement. On a ajouté une journée additionnelle pour répondre à la demande», a expliqué Jacqueline Saucier.

«Nous nous sommes rendu compte de tout ce qui est réalisé dans la région. On veut donner une chance égale à tous», a ajouté Sylvie Mercure.

Plus de 3000 personnes ont participé au 4e Rendez-vous des Marchands au Casino Grey Rock. – Collaboration spéciale: Gilles Fournier

Des visiteurs étaient à la recherche d’un cadeau pour un être cher alors que d’autres ont fait le plein d’idées à l’approche des Fêtes. Aux oeuvres d’art proposées par les artistes s’ajoutaient des produits de marques connues offertes par des conseillères autorisées.

«Nous étions exposants lors de la précédente édition. On vendait des articles fabriqués en cèdre. Cette année, on a pris congé pour découvrir l’exposition à titre de visiteurs. Nous avons eu l’occasion d’apprécier l’accueil chaleureux des gens, qui ont de la créativité et réalisent de belles choses», a relaté Linda Levesque, de Packington, au Québec.

En plus de permettre aux gens de faire provision de cadeaux, l’événement offre aux gens une occasion de socialiser. Il permet également de donner au suivant. Les recettes de l’événement sont investies dans la promotion de la prochaine édition en plus d’appuyer le Refuge du Madawaska,un organisme qui s’occupe des animaux abandonnés.

Le prochain Rendez-vous des Marchands se tiendra les 27 et 28 avril 2019. Les artistes, artisans et organismes souhaitant y prendre part devront signifier leur intérêt avant le 15 janvier prochain.