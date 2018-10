Drogues: deux femmes arrêtées à Shippagan

Deux femmes ont été arrêtées en lien avec l’exécution de deux mandats de perquisition dans deux résidences de Shippagan et elles comparaîtront en cour. Les perquisitions ont été effectuées dans le cadre d’une enquête en matière de trafic de drogue.

Vendredi, vers 16h, le Groupe de la réduction de la criminalité du District du Nord-Est de la GRC, en collaboration avec le Détachement de Lamèque, a exécuté les mandats et a saisi des comprimés que la police être de la méthamphétamine, des médicaments d’ordonnance, du tabac non estampillé et de l’argent.

Une femme âgé de 43 ans et une femme âgé de 53 ans, toutes deux de Shippagan, ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête.

Elles ont été libérées et comparaîtront en cour provinciale à Caraquet.

Celle qui est âgée de 43 ans comparaîtra le 19 février et celle âgée de 53 ans, le 26 février.