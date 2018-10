Fermeture de l’unité d’obstétrique: rien de nouveau à Bathurst

La fermeture de l’unité d’obstétrique à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst depuis deux semaines n’a rien de nouveau. Le service a été contraint de cesser ses opérations de quelques heures jusqu’à une journée complète cet été, confirme le Réseau de santé Vitalité.

Le responsable des communications, Thomas Lizotte, explique qu’à chaque fois – le nombre précis n’a pas été indiqué -, les femmes enceintes de 36 semaines et plus avaient été avisées personnellement de la situation. Des démarches avaient également été prises avec les centres hospitaliers de Campbellton et de Miramichi, tout ça pour une question de sécurité, ajoute-t-il.

«Tout s’est bien déroulé, mentionne-t-il. Nous avons dû cesser le service à ces moments en raison d’une pénurie d’infirmières, comme c’est le cas actuellement. Nous gardons quand même une infirmière à l’obstétrique pour les accouchements d’urgence, mais les femmes sur le point d’accoucher sont dirigées ailleurs. Nous demandons leur compréhension afin de donner un petit coup de pouce à notre service à Bathurst. Si c’est urgent, Bathurst va s’en occuper, car la sécurité et la santé de nos patientes sont notre priorité.»

Sans oublier que ça n’a pas été la cohue à Miramichi ou à Campbellton, la semaine dernière. Selon M. Lizotte, moins de 10 femmes prêtes à accoucher des régions Chaleur et de la Péninsule acadienne ont été déplacées dans ces deux hôpitaux. Le Réseau de santé Vitalité a contacté une trentaine de femmes enceintes de 36 semaines et plus, affirme-t-il.

Le manque de personnel – il faut normalement trois infirmières sur place – ne se corrigera pas du jour au lendemain, prévient M. Lizotte. Selon ses propos, il est possible que le réseau Vitalité prolonge une fois de plus la fermeture du service la semaine prochaine si on ne parvient pas à contrer cette pénurie. Une mise à jour sera publiée lundi, dicte-il.

«Il n’y a pas que l’obstétrique où il manque des infirmières. C’est dans tous les départements. Nous avons 200 postes à pourvoir. Nous comprenons que ce qui se passe actuellement à l’obstétrique n’est pas agréable, mais il s’agit d’un concours de circonstances. En ayant moins de personnel, notre marge de manoeuvre est inexistante quand il survient un imprévu. Nous faisons tout en notre possible pour recruter du personnel. L’obstétrique demande une formation particulière également. Nous avons des infirmières intéressées à intégrer ce service, mais avec une seule personne en place, elle ne peut assurer la formation», explique M. Lizotte.

Au Réseau de santé Horizon, cette problématique est quasi-inexistante. Cette année, une seule fois le service des communications a annoncé la fermeture d’un service d’obstétrique. L’Hôpital du Haut de la Vallée, à Waterville au nord de Woodstock, a été contraint de cesser pendant trois jours – du 24 au 26 octobre – non par manque de personnel infirmier, mais parce que le chirurgien appelé à pratiquer une césarienne d’urgence était absent.

Les femmes sur le point d’accoucher ont été déplacées dans des hôpitaux de Fredericton ou d’Edmundston. Toutes les femmes en grossesse de 35 semaines et plus ont été avisées, mentionne Emely Poitras, porte-parole aux communications chez Horizon.

«Le Réseau de santé Horizon réussit généralement à réaffecter des ressources aux autres établissements afin d’assurer la couverture nécessaire pour fournir des soins sûrs et de qualité. Les interruptions temporaires de services sont rares et nous recommandons aux patients et à leurs familles de visiter notre site Web et-ou de suivre nos comptes Facebook et Twitter pour toutes mises à jour», fait-elle part.