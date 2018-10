La mère du petit Alexis n’a pas eu le temps de s’inquiéter

Alexis, un bébé tout neuf de six livres et 14 onces, est bien en forme. La maman, Janelle Landry, et le papa, Michaël Landry, ne touchent plus à terre. C’est leur premier enfant.

Alexis est né à l’hôpital de Miramichi, vendredi, par césarienne. Il devait venir au monde à Bathurst lundi, mais le petit coquin en a décidé autrement.

Quand Janelle a perdu ses eaux jeudi soir, chez elle à Tracadie, elle a contacté l’unité d’obstétrique de l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst. Comme ce service est fermé faute de personnel infirmier, on l’a dirigée prestement vers Miramichi pour l’accouchement. Son dossier a immédiatement été transféré et une équipe attendait le couple à l’entrée du centre hospitalier.

«Nous avons été très bien accueillis. Tout a été vraiment rapide. On nous a demandé de nous rendre à Miramichi et que si jamais il y avait des complications, une ambulance serait disponible en route», raconte la jeune femme âgée de 29 ans.

Janelle n’a pas vraiment eu le temps de s’inquiéter du fait de ne pas accoucher à Bathurst. Quand elle a perdu ses eaux, les contractions aux cinq minutes ont accaparé toute sa concentration. Comme elle savait que cela allait nécessiter une césarienne, elle s’était déjà faite à l’idée.

«Aller à Miramichi ne m’inquiétait pas vraiment, assure l’heureuse maman. Dans ma tête, peu importe que ce soit à Bathurst ou à Miramichi, je n’avais plus le choix. Je ne pouvais plus faire autrement, alors je me suis dit que ce sera comme ce sera. Le service a été excellent avec des infirmières qui me parlaient en français et d’autres en anglais. On s’est débrouillé.»

Évidemment, la fermeture de l’unité d’obstétrique à l’hôpital de Bathurst n’est pas l’idéal, mais Janelle conseille aux femmes qui vont accoucher dans les prochains jours de ne pas se stresser inutilement avec ça.

«Elles n’ont pas à être inquiètes. C’est certain que ça peut être stressant, mais si elles ont besoin d’aller accoucher à Miramichi, elles vont être très bien servies», assure-t-elle.

Excitation et inquiétudes

Geneviève Godin voit arriver vendredi avec un mélange d’excitation et d’inquiétudes. L’excitation vient du fait qu’elle va mettre au monde une jolie petite fille, toute mignonne, après 40 semaines de grossesse. Elle sera la deuxième de la famille.

L’inquiétude est provoquée par la possibilité qu’elle doive accoucher à Miramichi, à près de 90 minutes de chez elle, à Bertrand, plutôt qu’à Bathurst.

Évidemment, lorsque les eaux auront crevé et que le vrai travail commencera, avec ses contractions douloureuses de plus en plus rapprochées, Geneviève aura bien loin en tête l’idée d’accoucher dans un endroit peu familier. Mais d’ici là, elle ne prend pas de chance: elle demandera à son médecin traitant, jeudi, de transférer son dossier à l’hôpital de Miramichi.

«Je me préparais pour accoucher à Bathurst et là, on devra probablement le faire à Miramichi. C’est un stress dont je n’avais pas besoin. Pour Anaïs (son premier enfant), ça avait pris 12 heures. Pour ma deuxième, est-ce que ça prendra autant de temps ou juste une heure? Le facteur temps est toujours important», raconte la jeune femme qui a bien hâte de voir la binette de ce poupon.

Geneviève Godin trouve cependant dommage qu’une fois de plus, elle devra changer ses plans. La semaine dernière, on lui avait pourtant assuré que le service d’obstétrique de Bathurst serait disponible cette semaine.

«J’ai confiance à 100% au personnel de Miramichi. J’ai des amies qui ont eu à accoucher là et elles m’ont émis de très bons commentaires. La question de la langue ne me préoccupe trop non plus. On m’a dit que le personnel parlait français et Joey (Albert, son conjoint) sera avec moi. Pour moi, ce n’est pas majeur, mais ça demeure dérangeant. De toute façon, en français ou en anglais, ça ne fera pas moins mal. Crier “Aie!”, ça se comprend dans les deux langues», dit-elle avec une pointe d’humour.