Une mauvaise blague entraîne la fermeture de toutes les écoles du Nord-Ouest

La Force policière d’Edmundston et le détachement régional de la GRC ont reçu deux appels tôt mercredi matin indiquant qu’un individu armé avait l’intention de se rendre dans une école. Il s’agissait d’un canular, révèlent les enquêteurs.

Un premier appel a été reçu à 5h34 lundi matin au centre d’appels d’urgence. Un homme, qui n’a pas voulu dévoiler son identité, a indiqué que l’ami de son fils avait l’intention de se rendre à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston avec un fusil pour «faire du ménage».

Un deuxième appel anonyme à 6h15 indiquait que le jeune, qui serait résidant du Haut-Madawaska et élève de la Cité des jeunes, transportait un fusil dans un étui à guitare. L’appel en question a également donné l’identité du jeune.

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO), qui compte près de 880 employés permanents et de 5300 élèves, a réagi en suspendant ses activités avant le début des classes. Toutes les écoles et tous les bureaux sont donc fermés pour la journée de mercredi.

Le jeune a été retrouvé et a été questionné par les inspecteurs au cours de la matinée. Ces derniers ont finalement conclu qu’il s’agissait d’un coup monté.

«Notre enquête a permis de démontrer qu’il n’y aura heureusement jamais eu une réelle menace et nous pouvons confirmer qu’il s’agit d’un canular. L’enquête en est maintenant une de méfait public», explique l’inspecteur de la Force policière d’Edmundston, Steve Robinson.

Aucune accusation n’a été déposée pour le moment alors que les agents de la Force policière tentent toujours d’identifier le ou les responsables des appels.

Quiconque aurait des informations qui permettraient d’épingler la ou les personnes responsables d’avoir causé ce désarroi dans la communauté est invité à contacter les enquêteurs.

La Force policière précise que toutes les écoles du district et les bureaux administratifs ont été fermés, car ni les écoles ciblées, ni le lieu de résidence du suspect n’étaient connus au moment de la prise de décision.

La GRC a été appelée en renfort puisque les appels semblent être en provenance du Haut-Madawaska, tout comme le lieu de résidence du jeune en question. Un déploiement policier a été aperçu mercredi matin près de l’école Cité des Jeunes située sur la rue Martin, à Edmundston.

Retour aux classes dès jeudi

À la suite de l’enquête, le District scolaire francophone du Nord-Ouest a décidé de rouvrir les portes des écoles à partir de jeudi matin.

Le directeur général, Luc Caron, défend le choix de son équipe d’avoir ordonné la fermeture préventive les établissements.

«Je suis très confortable avec la décision que nous avons prise ce matin. La santé et la sécurité de tous nos élèves et de tous les membres de notre personnel demeurent notre priorité. C’est ce qui guide toutes nos décisions.»

La situation a été gérée de façon exemplaire par le personnel, croit M. Caron.

«Je lève mon chapeau à tous ceux qui ont collaboré, tant au niveau du transport scolaire que des communications. Nous avons été prévenants et nous sommes soulagés d’apprendre qu’il ne s’agissait pas d’une menace active. Nous remercions la compréhension et la collaboration de tous les parents.»

La direction collabore de près avec les directions de chacune des 18 écoles pour assurer le retour à la normale et rassurer les élèves.

«On est en constante communication, le personnel devra répondre aux questions des élèves.»

Plusieurs écoles ont choisi de remettre à jeudi et à vendredi les célébrations d’Halloween, pour le plus grand bonheur des plus jeunes.

Les parents applaudissent la réaction des autorités

Plusieurs parents contactés par l’Acadie Nouvelle, félicitent la direction du district pour son intervention rapide.

Karine Beaulieu, dont le fils fréquente le Carrefour de la Jeunesse à Edmundston, estime que les bons choix ont été faits.

«C’est une très bonne décision, prise en fonction de la sécurité de nos enfants, dit-elle. On n’est jamais assez prudent, comme on dit!»

Son protégé avait déjà pris l’autobus quand l’avis a été publié.

«Ils ont rapporté mon fils à la maison rapidement rapporte Karine Beaulieu. Maman et papa étaient soulagés. Bravo à la force policière pour leur travail!»

Une autre maman, dont le fils est inscrit à l’école Notre-Dame à Edmundston, lève son chapeau aux forces policières et au district scolaire.

«Je trouve que ça a été une excellente décision. Les enfants sont déçus parce que des activités étaient prévues pour Halloween, mais la vie des élèves vaut bien plus qu’un costume et quelques bonbons!»

Tout a été fait pour assurer la sécurité des enfants, ajoute-t-elle. «Le personnel à l’école était sur place pour prévenir les parents, accueillir les élèves, et s’assurer qu’ils ne soient pas livrés à eux-mêmes.»