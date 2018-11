Les verts appuieront le discours du Trône libéral

Les députés du Parti vert, Kevin Arseneau, David Coon et Megan Mitton. - Archives

Les trois députés du Parti vert appuieront le discours du Trône libéral, vendredi à l’Assemblée. Brian Gallant n’est cependant pas encore sorti du bois et devra aller chercher un vote de plus au sein de l’Alliance des gens ou du Parti progressiste-conservateur pour s’accrocher au pouvoir.

Peu avant la période des questions à l’Assemblée législative, jeudi avant-midi, les trois députés verts ont pris la parole pour préciser ce qu’ils comptent faire vendredi lors du vote sur le discours du Trône.

La représentante de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, a été la première à le faire. Elle a noté que plusieurs éléments de ce discours sont bien accueillis dans sa circonscription et qu’elle votera en faveur.

Peu après, l’élu de Kent-Nord, Kevin Arseneau, s’est levé pour dévoiler ses intentions. Il n’a pas été tendre envers les libéraux.

«Les quatre dernières années du règne libéral ont été rien de moins qu’un échec pour faire de la politique autrement. Les tensions linguistiques qui existent dans la province aujourd’hui sont directement liées à l’inaction de ce gouvernement», a-t-il dit avant de dénoncer leur «incapacité d’écouter les citoyens et un leadership mou».

Il a cependant dit que les «blessures laissées par l’agenda du gaz de schiste à Elsipogtog et dans Kent-Nord, sous un gouvernement progressiste-conservateur, n’ont toujours pas guéri», et qu’il ne laissera pas tomber les communautés qui «se sont levées pour leur droits» en 2013.

«Du bout de la langue, je voterai pour le discours du Trône», a-t-il annoncé en ajoutant qu’il est «prêt à travailler avec tous les députés de cette chambre pour l’intérêt des citoyens d’abord».

Le chef du Parti vert, David Coon, a pour sa part affirmé qu’il a «perdu confiance dans la direction» des libéraux au cours des quatre dernières années et a critiqué leur bilan.

«Toutefois, ce sont quatre années de règne conservateur qui ont bâti la maison dans laquelle les libéraux ont vécu. J’ai peu confiance qu’ils (les conservateurs) ont changé et des commentaires récents sur la fracturation (hydraulique), les droits linguistiques, les peuples autochtones et les changements climatiques me l’ont confirmé», a-t-il dit.

David Coon a dit qu’il compte travailler avec tous les partis pour changer les choses au Nouveau-Brunswick, laissant planer le doute sur son vote sur le discours du Trône.

En mêlée de presse, peu après, il a cependant précisé qu’il allait appuyer les libéraux.

Un vote de plus à aller chercher pour les libéraux

Ce développement donne un peu d’espoir aux libéraux, mais ne leur permet pas de sortir complètement la tête de l’eau. À moins d’un revirement tout à fait surprenant, leur gouvernement tombera vendredi.

Pour faire adopter son discours du Trône, Brian Gallant devra aller chercher 25 des 49 votes. En ce moment, les libéraux détiennent 20 votes (puisque l’on ne compte pas le président, Daniel Guitard, qui ne vote qu’en cas d’égalité) et 23 en y ajoutant ceux du Parti vert.

Les libéraux doivent donc aller chercher un vote de plus du côté de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick ou du Parti progressiste-conservateur pour s’accrocher. S’ils y arrivent, le vote sera égal avec 24 votes en faveur et 24 votes contre.

La convention parlementaire veut que le président de l’Assemblée vote pour maintenir le statu quo en cas d’égalité. Dans le cas d’un discours du Trône –qui est un vote de confiance– cela voudrait dire un vote favorable pour éviter de faire tomber le gouvernement.

Mais la partie n’est pas gagnée d’avance pour Brian Gallant.

Le Parti progressiste-conservateur a déjà annoncé qu’il votera en bloc pour faire tomber le gouvernement.

Du côté de l’Alliance des gens, son chef n’a pas annoncé officiellement comment son équipe votera vendredi, mais a déjà fait savoir que lui et ses deux collègues se prononceront en bloc.

On peut cependant noter qu’au cours des derniers jours, Kris Austin n’a pas du tout été tendre envers Brian Gallant et qu’il l’a vivement critiqué lors de la période des questions.

On se rappelle aussi que le chef de l’Alliance a annoncé, à la fin septembre, être prêt à «assurer la stabilité» d’un gouvernement progressiste-conservateur pendant une période pouvant aller jusqu’à 18 mois.