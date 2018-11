Nord-Ouest: un retour en classe sans anicroche

Le retour des élèves du Nord-Ouest en salle classe jeudi s’est bien déroulé, affirme Julie Poulin, coordinatrice des relations stratégiques du District scolaire francophone Nord-Ouest.

Mercredi, toutes les écoles du district ont suspendu leurs activités lorsque la Force policière d’Edmundston et la GRC ont reçu des appels tôt en matinée indiquant qu’un individu avait l’intention de se rendre dans une école. Heureusement, il s’agissait d’un canular.

«Chaque école avait son plan d’action pour accueillir, répondre aux questions et rassurer les élèves et le personnel. Des ressources étaient – et sont encore – également à leur disposition pour que des accompagnements et des suivis plus assidus puissent être faits, en groupe ou de façon individuelle, si le besoin se fait sentir», a répondu Mme Poulin dans un courriel..

Selon Steve Robinson, inspecteur au sein de la Force policière d’Edmundston, l’enquête se poursuit. Aucune accusation n’a encore été déposée.

Rappelons qu’un premier appel a été reçu à 5h34 mercredi matin au centre d’appels d’urgence. Un homme a indiqué que l’ami de son fils avait l’intention de se rendre à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston avec un fusil pour «faire du ménage».

Un peu plus tard, vers 6h15, un deuxième appel a indiqué que l’adolescent, qui serait élève de la Cité des jeunes, transportait un fusil dans un étui à guitare.

Au cours de la matinée, la police a retrouvé et questionné l’adolescent en question. C’est à ce moment que les enquêteurs ont conclu qu’il s’agissait d’un canular.