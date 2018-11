Troisième baisse consécutive du prix de l’essence

Pour une troisième semaine consécutive, les conducteurs du Nouveau-Brunswick ont droit à un répit à la pompe cette semaine. Le prix du litre de sans-plomb a baissé de plus de 10 cents au cours du dernier mois.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick a établi un prix maximum de l’essence ordinaire libre-service avec frais de livraison de 122,3 cents le litre, jeudi matin. Cela représente une baisse de 3,3 cents comparativement à la semaine dernière et de 10,3 semaines par rapport au prix d’il y a un mois.

Malgré les baisses, le prix maximum de l’essence demeure plus de 10 cents plus élevé qu’à pareille date l’an dernier. La semaine du 26 octobre 2017, les conducteurs payaient un prix maximum de 113,2 cents le litre. Le propriétaire d’un véhicule ayant un réservoir d’essence de 50 litres paie ainsi 4,55$ de plus pour faire le plein qu’il y a un an.

Le prix du carburant diesel à ultra faible teneur en soufre est demeuré relativement stable cette semaine, baissant de 0,4 cent pour atteindre 141,5 cents le litre.

Il en va de même pour le prix du mazout, qui est passé de 127,2 à 126,8, jeudi matin.

Le prix maximum du propane est pour sa part passé de 106,5 à 106,3, cette semaine.