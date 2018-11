Une deuxième ambulance permanente pour le Restigouche-Ouest

La direction d’Ambulance NB augmentera son service dans le Restigouche-Ouest à compter de décembre. Avec cet ajout, l’organisation espère régler la crise des ambulances qui sévit depuis plusieurs mois dans cette région.

Ambulance NB a rencontré, jeudi, les intervenants de la région de Saint-Quentin qui militent depuis plusieurs mois pour l’amélioration des services ambulancier dans leur secteur.

Cette rencontre, rappelons-le, faisait suite à un premier entretien, survenu le mois dernier, où l’organisme avait promis des solutions concrètes d’ici le 1er novembre.

À compter du 27 décembre, deux ambulances permanentes (24h/7) seront en services dans ce secteur. Le service sera ainsi augmenté puisqu’on ne dénombre actuellement qu’une seule ambulance permanente sur le territoire, la seconde fonctionnant uniquement du lundi au vendredi, de 8h à 16h.

Cette solution ne sera pas sans conséquence sur les effectifs. Avec l’ajout de ce quart de travail, Ambulance NB prévoit devoir effectuer l’embauche de six ambulanciers à temps plein et deux à temps partiel. À l’issue d’un point de presse suivant la rencontre, l’organisation n’a toutefois pas été en mesure de dévoiler le coût de cette mesure.

Malgré l’arrivée imminente d’une seconde ambulance à temps-plein, Ambulance NB prévoit toujours aller de l’avant avec l’implantation d’une unité d’intervention rapide, une solution annoncée plus tôt cette année. Cette unité devrait être implantée d’ici la fin novembre.

En parallèle à tout cela, Ambulance NB promet de continuer d’étudier les alternatives aux transferts interhospitaliers, service souvent pointé du doigt – au Restigouche-Ouest ainsi que partout ailleurs en province – pour sa monopolisation des ressources paramédicales.

Pas question non plus de retirer le Restigouche-Ouest du système de déploiement dynamique, question de ne pas priver les régions en périphérie d’une ressource ambulancière précieuse.

Président des services de santé de Médavie, Richard Losier semblait soulagé du fait que les solutions proposées aient reçu un accueil favorable.

«On a eu de très bonnes discussions avec le groupe ici. Je trouve que c’est très important de travailler avec les communautés, de les écouter et d’arriver avec des solutions adéquates pour améliorer les soins aux patients. C’est une avenue que je privilégie énormément et que l’on commence à emprunter de plus en plus», exprime-t-il.

Ce dernier a toutefois lancé un avertissement à ceux qui croient que des incidents ne surviendront plus.

«Je sais que la population a de grandes attentes, mais le service ne sera jamais infaillible, et ce, en raison de multiples facteurs. Il va certainement y avoir des situations qui surviendront et qui feront en sorte qu’on va manquer des appels ou qu’on va arriver moins rapidement. Mais notre engagement par contre, c’est de travailler à offrir le meilleur service possible», souligne M. Losier.

Rappelons que le dossier des ambulances a fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers mois dans le Restigouche-Ouest en raison des délais de réponses lors de certains incidents.

«Ça va être un défi, c’est certain»

Une question se pose toutefois, où Ambulance NB compte-t-elle recruter autant d’ambulanciers alors qu’il se vit une pénurie actuellement dans la province?

«Ça va être un défi, c’est certain. Cela dit, l’an dernier nous avons recruté une trentaine de travailleurs paramédicaux. Cette année, d’ici la fin décembre, on s’attend à une année record avec 82 diplômés. On est donc persuadé de pouvoir remplir ces besoins», indique M. Losier.

Avec cette offre généreuse faite au Restigouche-Ouest, ce dernier n’a-t-il pas peur de faire des jaloux ailleurs en province?

«Il faut comprendre que la région est unique. La seule autre équivalence que je vois serait peut-être Grand Manan. Dans les deux cas, ce sont des îles, l’une entourée d’eau, l’autre d’arbres. Kedgwick/Saint-Quentin, avec des distances de transfert d’une heure de chaque côté (Campbellton, Bathurst, Edmundston), est une réalité unique qui nécessite une solution spéciale de notre part afin de diminuer les chances d’avoir de longs délais d’intervention. Moi, je crois qu’aujourd’hui, on a franchi une étape vers l’avant», indique-t-il, ajoutant au passage être ouvert au dialogue avec les autres communautés de la province qui en ressente le besoin.

Ambulance NB marque des points

Du côté des intervenants de Saint-Quentin, on était tout sourire à la sortie de la rencontre avec Ambulance NB.

En fait, on est tellement satisfait qu’on n’envisage plus, à ce stade-ci, d’enclencher la menace de déposer des actions en justice.

«Ambulance NB et son personnel ont entendu très clairement nos inquiétudes. On est tous très contents, très heureux, de leur réponse. La deuxième ambulance temps plein, c’était sur notre liste de souhaits et on l’a eu. Ça va grandement améliorer le service et diminuer les inquiétudes de notre population», a d’entrée de jeu la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers.

Même son de cloche de la part de Joanne Fortin, président du Comité permanent de la santé de Saint-Quentin.

«On est extrêmement satisfait des solutions présentées par Ambulance. Jusqu’à un certain point, ça va même au-delà de nos attentes. On avait fait douze recommandations à Ambulance NB, et toutes nos attentes ont été comblées ou presque. C’est très positif», dit-elle.