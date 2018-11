Alerte: le gouvernement libéral de Gallant est renversé

Le gouvernement libéral minoritaire du Nouveau-Brunswick a été renversé vendredi matin lors d’un vote de censure (non-confiance) tenu à l’Assemblée législative.

Les 22 députés progressistes-conservateurs et les 3 députés alliancistes ont voté en faveur (leur permettant d’atteindre le nombre magique de 25 votes).

La motion a été adoptée par le compte de 25 votes en faveur et de 23 contre. Concrètement, cela signifie que le gouvernement libéral de Brian Gallant n’a plus la confiance de l’Assemblée et qu’il tombe.

M. Gallant a tout juste après déclaré qu’il irait présenter sa démission à la lieutenante-gouverneure Jocelyne Roy-Vienneau en lui suggérant de confier au chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, la tâche de tenter de former un gouvernement.

