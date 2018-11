Blaine Higgs s’apprête à devenir premier ministre

Le chef du Parti progressiste-conservateur et prochain premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs. - Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Les progressistes-conservateurs et les alliancistes ont mis le dernier clou dans le cercueil du gouvernement libéral, vendredi à l’Assemblée législative. Blaine Higgs se prépare maintenant à s’installer aux commandes.

Les libéraux ont heurté un mur malgré leurs efforts des dernières semaines afin de tenter rallier les appuis nécessaires afin de s’accrocher au pouvoir pendant quelque temps.

Après un ultime discours de Brian Gallant –lors duquel il a une fois de plus tendu la main aux élus des autres partis afin de tenter de sauver sa peau– il a mis son sort entre les mains de l’Assemblée.

Les 20 députés libéraux et les trois verts ont voté en faveur du discours du Trône, mais cela n’a fait le poids face aux 22 progressistes-conservateurs et des trois alliancistes. Le discours a été défait par le compte final de 25 à 23.

Comme il s’agissait d’un vote de confiance, cela a sonné le glas du règne libéral à Fredericton. Blaine Higgs aura maintenant l’occasion de tenter de présenter son propre discours du Trône et de gagner la confiance de la Chambre.

Blaine Higgs se prépare à prendre les rênes

Le chef progressiste-conservateur et futur premier ministre s’est s’est dit «soulagé» et «humble» face à ce dénouement, quelques minutes plus tard en mêlée de presse.

«Ce qui est vraiment une leçon d’humilité, c’est que nous avons eu l’appui afin de former un gouvernement minoritaire de la part de 25 personnes qui ne pouvaient pas être achetées. Et ça en dit long. C’est avec ce genre de convictions que nous allons réparer le Nouveau-Brunswick», a-t-il dit.

Au cours des dernières semaines, les libéraux ont effectivement tenté de convaincre les autres partis d’appuyer leur discours du Trône en y incluant de nombreux éléments de leurs plateformes électorales. C’est sans parler des tractations en coulisses afin de tenter de pousser certains élus à briser les rangs.

Blaine Higgs a par la suite affirmé qu’il veut mettre le passé derrière lui et collaborer avec les autres partis. Il a dit avoir jasé avec Brian Gallant, en chambre, peu après le vote.

«Il a dit “je veux que l’on travaille ensemble” et j’ai dit la même chose. Je pense qu’il faut mettre le passé derrière nous et nous devons trouver des façons, parce que je suis certain qu’il y a des zones dans lesquelles nous avons des points en commun. Nous devons les trouver.»

Le chef progressiste-conservateur et son équipe ont maintenant du pain sur la planche. Ils doivent développer un plan et écrire un discours du Trône qui fera l’affaire d’au moins deux députés des autres partis pour remporter la confiance de l’Assemblée.

Plus de détails à venir.