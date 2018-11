Des anciens combattants à l’honneur dans les rues de Campbellton

La Ville de Campbellton a procédé à l’installation dans son centre-ville de près d’une quarantaine de bannières commémoratives à l’effigie d’anciens combattants de la région. En plus de la photo du vétéran honoré, on retrouve certaines informations comme son nom, ses années de service, son rôle et son rang militaire.

Ces bannières ornent depuis quelques jours les poteaux de la ville en prévision des cérémonies du jour du Souvenir, qui auront lieu le 11 novembre.

Il s’agit du résultat d’une initiative entreprise il y a quelques mois à titre personnel par la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin.

Pour y arriver, elle s’est adjoint les services de la Légion de Campbellton. C’est d’ailleurs à cet organisme qu’iront les fonds recueillis par la vente des bannières.

«Ils ont besoin d’argent pour faire l’achat d’un ascenseur afin de pouvoir accéder leur salle. Ce projet va pouvoir leur donner un coup de main pour faire une mise de fonds», explique Mme Anglehart-Paulin.

Pour cette première année, 34 bannières ont trouvé preneurs au coût de 200$ chacune. C’est un peu moins que ce qu’espérait la mairesse, mais tout de même un bon début.

«On pensait en avoir une soixantaine, peut-être même un peu plus puisqu’on a les poteaux nécessaires. Mais beaucoup de personnes ont manqué la date limite pour la production de leur bannière et d’autres n’y ont tout simplement pas pensé. Je suis persuadé qu’une fois que les gens vont voir le résultat dans les rues cette année, on va effectuer beaucoup plus de ventes l’an prochain. Mais sinon, on est tout de même content et très fier, du résultat pour ce premier essai», explique-t-elle.

Les bannières ont été conçues de sorte à être durables. On prévoit que cela prendra quelques années avant de les remplacer.

La famille de Mme Anglehart-Paulin a participé à l’initiative, avec une bannière pour son oncle, Arthur-Armand Poulin. Si la majorité des bannières représentent des anciens combattants locaux, celle-ci arbore le drapeau américain puisqu’il a combattu lors de la guerre du Vietnam. Son grand-père, Jean-Émile Bérubé, a aussi sa bannière.

«Pour les familles, c’est une question de fierté. C’est une belle reconnaissance. Les commentaires que l’on reçoit jusqu’ici, tant des familles que de la population, sont très positifs», soutient Mme Anglehart-Paulin.

Avec ce projet, Campbellton emboîte le pas à d’autres villes du Nouveau-Brunswick qui honorent la mémoire de leurs anciens combattants de la sorte, notamment Miramichi et St-Andrew.

On peut observer les bannières notamment sur les rues Water et Roseberry.