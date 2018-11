Des citoyens privés d’eau potable à Caraquet

L’eau de la ville de Caraquet ne sera pas potable, vendredi soir, dans le secteur de la pointe Rocheuse.

Dans un communiqué envoyé vendredi après-midi, l’adjointe exécutive de la Ville, Annie Lanteigne, avise que «pour les citoyens dont l’eau est colorée, [de prendre note] que des travaux sont en cours visant à régler le problème.»

La ville demande d’éviter de faire couler l’eau pour le moment.

Selon Nicolas Léger, le responsable du département d’eau et égouts, le problème devrait être résolu vers 20h.

«À cause des travaux de pression effectués en ce moment sur le réseau, il y a de la rouille qui se dégage dans les tuyaux et qui cause une eau sale. On est désolé de la situation et nous allons tenter de faire les travaux la nuit à l’avenir pour ne pas répéter la situation», explique-t-il.

Le secteur ouest de la ville (pointe Rocheuse), est le seul endroit concerné par la situation.