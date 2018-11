Le gouvernement Gallant est défait

Le gouvernement libéral minoritaire du Nouveau-Brunswick a été renversé vendredi matin lors d’un vote de censure (non-confiance) tenu à l’Assemblée législative.

Les 22 députés progressistes-conservateurs et les 3 députés alliancistes ont voté en faveur (leur permettant d’atteindre le nombre magique de 25 votes).

La motion a été adoptée par le compte de 25 votes en faveur et de 23 contre. Concrètement, cela signifie que le gouvernement libéral de Brian Gallant n’a plus la confiance de l’Assemblée et qu’il tombe.

M. Gallant a tout juste après déclaré qu’il irait présenter sa démission à la lieutenante-gouverneure Jocelyne Roy-Vienneau en lui suggérant de confier au chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, la tâche de tenter de former un gouvernement.

La convention parlementaire veut que Blaine Higgs aura la chance de faire adopter son discours du Trône au cours des prochains jours et des prochaines semaines.

Avenir politique

Brian Gallant jouait son avenir politique, vendredi avant-midi à l’Assemblée législative.

Le premier ministre libéral a tout d’abord commencé par livrer un discours qui marquera la clôture des débats sur le discours du Trône.

Trois votes d’une importance capitale étaient ensuite au programme: une motion des libéraux afin d’ajouter des éléments au discours du Trône, une motion de censure des progressistes-conservateurs et le vote sur le discours du Trône. Les deux derniers votes pourront faire tomber le gouvernement.

Le dernier plaidoyer de Brian Gallant

Le chef du Parti libéral et premier ministre a pris la parole, peu après 9h. Il a dit qu’il a compris le message lancé par les électeurs le 24 septembre dernier, lorsque ces derniers ont mis fin à l’éternelle alternance des deux principaux partis politiques.

Selon lui, ce message n’est pas que le parti au pouvoir doit changer, mais bien que les élus doivent changer la façon de faire les choses à l’Assemblée législative. Il s’est excusé de s’être laissé emporter par la partisanerie au cours des dernières années.

Il a reconnu qu’il n’a pas assez parlé du bilinguisme et de ses bienfaits. De plus, il a reconnu ne pas avoir été assez sensible à la réalité des gens qui estiment être laissés de côtés par le bilinguisme au Nouveau-Brunswick et a regretté ne pas s’être attaqué aux mythes qui circulent à ce sujet.

«Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare», a-t-il plaidé.

Brian Gallant a ensuite longuement parlé de grandes lignes de son discours du Trône. Puis, il a parlé des amendements apportés plus tôt cette semaine, en notant que tous les autres partis ont critiqué cette décision insolite. Les circonstances étaient insolites, a-t-il argumenté.

Il a ensuite lancé une pointe aux progresssites-conservateurs et aux alliancistes –qui ont poussé récemment afin diminuer les services bilingues offerts par Ambulance NB– en disant que certains élus de l’Assemblée tentent de gagner des points politiques sur le dos des droits des Néo-Brunswickois.

«Je ne changerai pas mes valeurs et mes principes pour rester au pouvoir», a-t-il dit.

Le premier ministre a énuméré des changements et des politiques qui font qu’il a été, à son avis, un dirigeant progressiste. Il a notamment mentionné l’abandon de certains obstacles à l’accès à l’avortement, la décision de couvrir les chirurgies de réassignation du genre et le fait qu’il a été le premier premier ministre à marcher dans une parade de la fierté gaie.

Brian Gallant a terminé son discours en tendant la main aux députés des autres partis, en expliquant qu’un seul d’entre eux a le pouvoir de «changer l’histoire de la province». Il s’agissait d’un plaidoyer à peine voilé aux membres de l’Alliance et du Parti progressistes-conservateur qui pourraient être tentés de briser les rangs et d’appuyer le discours du Trône libéral.

Premier test: la sous-motion des libéraux

Les élus ont voté pour ou contre une motion déposée par les libéraux afin d’ajouter plusieurs éléments à leur discours du Trône. Elle a été déposée plus tôt cette semaine comme ultime tentative de rallier l’appui des autres partis.

Les cloches appelant les députés à l’Assemblée se sont fait entendre. Après une pause de cinq minutes, les votes des élus ont été comptés un à un pour déterminer si les libéraux ont les votes nécessaires pour étoffer leurs discours du Trône. Il ne s’agissait pas d’un vote de confiance.

Les libéraux ont perdu ce vote par le compte de 23 à 25.