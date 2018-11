Énergie NB: «Notre réseau est plus fort qu’il l’était»

Énergie NB, l’Organisation des mesures d’urgence et la Croix rouge se disent prêts à faire face à une autre saison de tempêtes hivernales, mais demandent, du même coup, aux Néo-Brunswickois de faire leur part.

Rafales de vents extrêmes, verglas et inondations… les autorités qui interviennent en cas d’événements météorologiques ont été mises à rude épreuve au cours des dernières années, tout comme les infrastructures.

Vendredi matin, Énergie NB a soutenu avoir appris des incidents du passé pour solidifier son réseau et ainsi être prêt à affronter l’hiver qui s’annonce difficile cette année, selon MétéoMédia.

«C’est le temps de l’année où les tempêtes vont commencer à frapper plus dur. Ces tempêtes sont de plus en plus sévères année après année. Alors, nous avons renforcé notre système. Notre réseau est plus fort qu’il l’était. On a mis en place les leçons apprises des tempêtes précédentes. On a aussi de meilleures habiletés à prévoir où les interruptions auront lieu», a expliqué par vidéo le président-directeur général d’Énergie NB, Gaëtan Thomas.

Lyne Arsenault, vice-présidente au service à la clientèle d’Énergie NB. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Lyne Arsenault, vice-présidente au service à la clientèle de la société d’État, explique que du métal est maintenant utilisé pour solidifier les poteaux électriques afin de les rendre plus résistants au verglas. Énergie NB fait également affaires avec IBM pour mieux analyser et prédire les impacts des tempêtes sur le réseau électrique.

«On utilise l’intelligence artificielle. Nous avons ajouté plusieurs données de nos tempêtes des dernières années dans le système d’IBM en plus de données météorologiques. Nous avons été en mesure de voir l’impact sur notre réseau et les pannes d’électricité. Donc, maintenant, quand la météo s’emballe, on peut voir par le vent, le type de précipitation et l’endroit l’impact que ça aura sur notre réseau. On peut donc envoyer nos équipes au bon endroit au bon moment», a souligné la vice-présidente.

Ce système est déjà en place et a été utilisé lors des forts vents du week-end dernier.

Commandement mobile

À l’intérieur du nouveau centre de commandement mobile de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

L’Organisation des mesures d’urgence (OMU) est maintenant équipée d’un nouveau centre de commandement mobile. Des pilotes de drone attachés à ce poste peuvent plus facilement analyser une situation et diffuser des images en direct au centre de commandement provincial.

Le site internet de l’OMU a aussi été amélioré afin de mieux communiquer en cas d’urgence. Si l’OMU et ses partenaires sont mieux préparés, son directeur, Greg MacCallum, rappelle que la population a aussi son rôle à jouer en préparant une trousse d’urgence pour survivre pendant 72 heures.

«Nous devrions toujours avoir tout ce dont nous avons besoin pour survivre durant trois jours, incluant de l’eau, de la nourriture, des médicaments, des batteries, de l’argent liquide et d’autres choses qui pourraient être utiles», a-t-il précisé.

Greg MacCallum, directeur de l’Organisation des mesure d’urgence du Nouveau-Brunswick. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Le directeur provincial de la Croix rouge, Bill Lawlor, soutient que ces trousses permettent aux services d’urgence de mieux aider ceux qui en ont vraiment besoin. Selon lui, il n’y aucune excuse pour ne pas être prêt à faire face à une tempête.

«N’utilisez pas la procrastination comme une excuse à la vulnérabilité. Je peux vous assurer que si vous procrastinez et que vous ne suivez pas ces étapes à la préparation, vous serez plus vulnérable durant un incident», a-t-il lancé.

Un document d’aide à la préparation aux situations d’urgence sera envoyé aux clients d’Énergie NB avec l’une leur prochaine facture mensuelle.