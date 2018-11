Une compagnie de taxi exclusivement féminine à Moncton

Melissa Goguen et Mireille Fougère ont lancé Pink Cab, une compagnie de taxi où les voitures sont exclusivement conduites par des femmes. - Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Une nouvelle entreprise de taxi avec des véhicules conduits exclusivement par des femmes a vu le jour à Moncton. Le but est d’offrir un service plus sécuritaire aux femmes, mais aussi aux enfants et aînés.

Pink Cab a été lancée il y a un peu plus d’une semaine par les Acadiennes Melissa Goguen et Mireille Fougère.

En discutant, les deux bonnes amies se sont rendu compte qu’il y avait un réel besoin pour un service de taxi au féminin dans le Grand Moncton. Mireille a été derrière le volant d’un taxi pour d’autres entreprises de la région pendant des années. Elle a entendu plusieurs histoires d’horreur.

«Il y a un conducteur qui a suivi une madame dans son bloc appartement et il n’a pas été congédié. Ils ont dit qu’ils n’avaient pas assez de preuve», a raconte-t-elle.

Les internautes ont aussi partagé quelques histoires avec eux depuis le lancement.

Dans l’un des messages, on peut lire: «À plusieurs reprises, je me suis sentie inconfortable avec les chauffeurs de taxi. J’ai été agressée sexuellement après avoir été au bar un soir. J’ai peur de prendre le taxi depuis. Je les évite le plus souvent possible.»

L’entreprise est en service depuis le 26 octobre. Déjà, la réponse est bonne. Seule Mireille conduit actuellement, mais sa partenaire devra bientôt prendre le volant pour répondre à la demande.

«On savait qu’il y avait du potentiel et que c’est une bonne idée en raison des histoires qu’elle (Mireille) a partagées avec moi. Ça ne fait qu’une semaine qu’on a commencé et on reçoit déjà beaucoup de bons commentaires. Je pense qu’il faudra grandir plus vite qu’on le pensait», a souligné Melissa.

Même si la compétition peut être féroce entre les différentes compagnies de taxi dans la région, elles croient pouvoir faire leur place, surtout qu’il y aurait une demande pour plus de service. Lors d’événements au Centre Avenir, comme le combat de la UFC le week-end dernier, le téléphone ne dérougissait pas.

«Samedi soir passé, c’était fou. Il y avait plus de 6000 personnes dans le centre-ville. Nous étions la seule compagnie qui répondait au téléphone», a souligné Mireille.

Même si la nouvelle compagnie est gérée exclusivement par des femmes, le service est offert à tout le monde. Par contre, Pink Cab se spécialise dans le service aux femmes, aux enfants et aux aînés. Les conductrices se réservent aussi le droit de refuser de faire monter une personne à bord de leur véhicule si elles ne se sentent pas à l’aise.

«On ne refuse pas le service à personne, en autant qu’on se sent à l’aise et confortable», précise Melissa.

«Même les parents sont soulagés parce qu’ils ont de jeunes filles qui sortent au centre-ville et qui doivent parfois prendre un taxi seules. C’est bien d’entendre des histoires de parents qui sont soulagés.»

Deux grandes entreprises de taxi se «disputent» le territoire du Grand Moncton, Air Cab et White Cab. Il y quelques années, une troisième compagnie, Trius, existait. Elle a été achetée par White Cab.

Une initiative bien accueillie

Au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, on travaille de près avec les victimes d’agressions sexuelles du Sud-Est. Les cas d’agressions et d’inconduites sexuelles à l’intérieur des taxis sont connus.

Voici un autre scénario: après une soirée dans un bar, une femme monte dans un taxi pour rentrer à la maison. Le conducteur tente de la séduire, sans succès. Mais il connaît maintenant l’adresse de sa future victime. Il retourne ensuite à l’appartement de la dame pour l’agresser.

C’est le genre d’histoire qu’a entendu Chantal Thanh De Alba, directrice adjointe du centre de crise.

«On a eu certaines clientes dans la région du Sud-Est qui nous ont dit qu’elles sont passées à travers des situations où le conducteur de taxi a essayé de les séduire, d’obtenir leur numéro personnel ou un accès à leur page Facebook. On a aussi entendu des histoires de conducteurs qui sont retournés au logement de la cliente en dehors des heures de travail, des cas de harcèlement et même d’agression sexuelle», a confié Mme Thanh De Alba à l’Acadie Nouvelle.

L’idée d’une compagnie de taxi par et pour les femmes est donc très bien accueillie auprès des intervenantes.

«C’est une excellente idée parce qu’on peut offrir une option plus sécuritaire aux femmes.»

Évidemment, ce ne sont pas tous les chauffeurs de taxi qui sont de potentiels agresseurs. Le risque est faible, mais il existe néanmoins.

«La peur et le danger sont réels parce que certaines personnes prennent avantage de la vulnérabilité des autres ou de certaines situations.»

Malheureusement, rares sont les victimes d’agressions sexuelles qui déposent une plainte officielle à la police ou à une compagnie de taxi. Elles sont peur des représailles. Après tout, le conducteur connaît leur adresse.

«Leur maison, qui est censée être leur endroit de sécurité, devient un endroit dangereux»

Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour accompagne les victimes dans le processus d’une plainte. On peut joindre le centre au 533-9100.