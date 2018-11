Bathurst: les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph changeront bientôt d’adresse

Après avoir eu pignon sur le chemin Vallée-Lourdes pendant 65 ans, les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de Bathurst changeront bientôt d’adresse.

En 2019, il est prévu que 40 religieuses déménagent dans la résidence Le Royal, un complexe d’appartements pour personnes aînées au centre-ville de Bathurst.

Un nouvel édifice de trois étages et d’une superficie de 27 000 pieds carrés sera construit afin d’ajouter 43 nouveaux appartements aux 95 unités existantes. Le projet de 4 millions$ a été confié au groupe Lokia, basé à Alma, au Québec.

Un nouvel ascenseur sera notamment ajouté. Des nouveaux espaces verts et des stationnements seront aussi aménagés. On prévoit que le projet permettra de créer une vingtaine d’emplois.

«Nous vivons une étape importante en quittant notre magnifique emplacement à Vallée-Lourdes. Toutes nos religieuses seront relogées à la résidence Le Royal, soit 40 personnes. Notre communauté a toujours été près de la population en travaillant avec courage et discernement à la promotion de la vie, dans l’enseignement, l’attention aux plus démunis et particulièrement le soin des malades avec la création d’un premier hôpital dans la région. Nous sommes fières de perpétuer notre héritage et notre mission à travers diverses formes de présence», exprime Soeur Marie-Thérèse Laliberté, supérieure générale.

Au début des années 1930

Le début de l’histoire des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph à Bathurst remonte au début des années 1930 alors qu’une épidémie de tuberculose s’est répandue dans le nord du Noueau-Brunswick.

En mai 1931, les sœurs La Dauversière, Eva Albert, Marie-de-l’Assomption et Léontine ont transformé une résidence en hôpital provisoire. L’année suivante, elles ont ouvert le sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes, un établissement de 90 lits.

Les religieuses sont installées dans la maison provinciale Notre-Dame-de-l’Assomption depuis 1953.