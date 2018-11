Blaine Higgs au pouvoir: les organismes francophones sur leur garde

Alors que Blaine Higgs s’apprête à prendre les rênes du pouvoir à Fredericton, des représentants de la société civile acadienne appellent à la collaboration tout en prônant la vigilance.

À la suite de la démission de Brian Gallant, le nouveau premier ministre désigné a déclaré que les francophones ne devraient pas s’inquiéter de l’arrivée aux commandes des progressistes-conservateurs.

La représentation de la société acadienne risque toutefois d’être minime au sein du futur gouvernement.

Si le gouvernement Gallant s’appuyait sur de nombreux députés et ministres issus des régions francophones, le caucus progressiste-conservateur ne compte qu’un seul député acadien dans ses rangs.

«C’est certain qu’il y a tout un réaménagement des cercles d’influence qui va s’opérer, analyse Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Très peu de nos membres auront un représentant de leur territoire au gouvernement. Il va falloir bâtir des ponts avec les ministres et travailler avec les fonctionnaires qui ont eux aussi à rôle à jouer dans la définition des politiques publiques. Les municipalités devront peut-être être plus vocales sur certains enjeux alors qu’elles pouvaient communiquer directement avec des députés membres du cabinet.»

«Un accord tacite»

Depuis les élections, Blaine Higgs a affirmé à plusieurs reprises que son parti ne s’est pas entendu formellement avec celui de Kris Austin. La possibilité d’une coalition avec l’Alliance des gens, connue pour ses positions anti-bilinguisme, avait suscité une levée de boucliers de la part du monde municipal francophone.

«Y a-t-il un accord tacite, un accord formel, le temps nous le dira. On a dit clairement qu’on n’acceptera aucune coalition avec ce parti et aucun recul des droits linguistiques, réitère M. Dion. Il y a des inquiétudes c’est certain, notamment par rapport à certaines solutions dans le dossier des ambulances qui iraient à l’encontre de la Loi sur les langues officielles. On va attendre le discours du Trône et les premières décisions pour connaître les couleurs des gens qui gouvernent.»

Son association ne fermera en tout cas pas la porte au dialogue.

«C’est un gouvernement qui devra être doublement attentif et à l’écoute. Vu qu’il aura peu d’antennes sur le terrain dans les régions francophones, des organisations comme la nôtre auront un rôle à jouer encore plus important qu’avant pour lui suggérer des pistes de solution ou le mettre en garde sur certains chemins à ne pas emprunter. On doit travailler avec les gens qui sont au pouvoir et quand ça ne fera pas notre affaire, on prendra les recours nécessaires pour contester les décisions.»

Robert Melanson, vice-président de la SANB. – Archives Frédérick Dion, DG de l’AFMNB. – Archives Hubert Dupuis, porte parole d’Égalité Santé en français. – Archives

Appel au rassemblement

Du côté de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, c’est un message d’ouverture qui prime.

«Je suis prêt à donner la chance au coureur, déclare son président, Robert Melanson. Le parti progressiste-conservateur a fait autant pour les Acadiens que le Parti libéral, alors je suis plutôt optimiste.»

Alors que les résultats de l’élection suggèrent une certaine fracture au sein de l’électorat, Robert Melanson attend du nouveau premier ministre qu’il tienne un discours rassembleur et soit à l’écoute de toutes les communautés.

Il espère également que Robert Gauvin occupera une place centrale au sein de l’équipe de Blaine Higgs.

«Étant donné son passé, Blaine Higgs va devoir agir pour que les Acadiens aient confiance en son gouvernement, insiste M. Melanson.

Son organisme dénoncera tout rapprochement avec l’Alliance des gens, prévient-il.

«La SANB va rester le chien de garde qu’on a toujours été, on sera aux aguets.»

«La communication était très pauvre»

Hubert Dupuis, président d’Égalité santé en français, croit que le gouvernement Higgs prêtera une oreille attentive aux enjeux de la communauté francophone en matière de santé. L’organisme a rencontré le chef du parti progressiste-conservateur à trois reprises.

«On a eu plus de discussions avec l’opposition qu’avec le gouvernement précédent. La communication était très pauvre au cours des quatre dernières années, dit-il. Un gouvernement minoritaire devrait être plus à l’écoute de la population et des revendications des communautés.»

Lors de leur dernier échange, le 13 septembre, Blaine Higgs leur a réaffirmé qu’il était en faveur de l’existence de deux régies de santé. Selon le Dr Dupuis, le politicien s’est dit ouvert à l’idée que le conseil d’administration des régies de santé soit totalement élu (huit sur quinze sont élus actuellement), et qu’il choisisse sa présidence parmi ses membres.

«Il nous a aussi affirmé qu’il ferait une évaluation de l’entente avec Medavie dans les six mois de la prise du pouvoir», ajoute le Dr Dupuis.

«On va continuer de revendiquer l’égalité de services et pour que la communauté francophone ait la pleine gouvernance et la pleine gestion de nos institutions de santé. Les droits linguistiques, ce n’est jamais facile, il faut que tu argumentes, que tu présentes tes dossiers. Ça va être la même chose avec ce gouvernement et le fait qu’il soit ouvert à discuter c’est un grand pas en avant.»