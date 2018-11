L’Association de ratissage et sauvetage du Restigouche… portée disparue!

Les équipes de sauvetage et ratissage Acadie-Chaleur et Nord-Ouest (en entraînement ci-dessus) prendront le relais du territoire du Restigouche en attendant la formation d’un nouveau comité local. - Gracieuseté: Facebook

Après de nombreuses années de services, l’Association de sauvetage et ratissage du Restigouche (ASRR) a cessé ses activités, au mois de juin dernier. Toutefois, l’association provinciale tente de reformer un nouveau noyau de bénévoles.

Les élus du Restigouche ont appris la semaine dernière – et non sans surprise – la cessation des activités de l’ASRR sur leur territoire. Cette information a émergé lors de la rencontre de la Commission de services régionaux, à la suite d’une demande d’aide financière provenant de l’association de sauvetage et ratissage de la région voisine (Acadie-Chaleur).

Avec l’aide de l’association du Nord-Ouest, celle-ci assure depuis la couverture du Restigouche en attendant qu’un nouveau groupe prenne le relais et reforme l’ASRR.

Ce n’est pas la première fois qu’un groupe local fait défaut dans la province. Vice-président de l’Association des ratisseurs et sauveteurs du Nouveau-Brunswick, Brian Owens en sait quelque chose. Il a dû lui même participer à la remise sur pied de l’équipe de sa région dans le comté de Charlotte, il y a quelques années.

«Comme pour le Restigouche cette fois, on manquait de bénévoles. C’est le genre de chose qui, malheureusement, arrive fréquemment au sein d’associations comme les nôtres. Ça va bien pendant quelques années parce qu’il y a un noyau solide et dédié de bénévoles, mais la relève est rare. Les bénévoles restants finissent par vieillir et s’épuiser. Puis ça tombe à l’eau et il faut recommencer. C’est le défi, je crois, de toutes les associations bénévoles ou presque», indique-t-il.

Maintenant, les choses vont mieux pour l’association de Charlotte. Celle-ci est en santé et compte une trentaine de membres. M. Owen souhaite faire de même et remettre en place l’équipe de l’ASRR. Pour ce faire, il estime qu’il faudrait pour commencer une bonne vingtaine de membres.

«Il faut former un exécutif, mais aussi avoir des gens prêts à participer à des activités de financement et, bien entendu, des recherches sur le terrain au besoin. Les gens n’ont pas besoin d’être des experts en localisation ou en secourisme. On fournit la formation au besoin, comme le repérage à partir de carte, la navigation GPS, les premiers soins, ce genre de choses», dit-il.

Selon M. Owen, au Restigouche, l’exécutif de l’association était fragile depuis plusieurs mois jusqu’en juin dernier où – faute d’un nombre de membres suffisant – l’association provinciale a décidé d’en suspendre les activités.

Mais à quoi servent les associations de sauvetage et ratissage? Elles agissent en soutien aux forces de l’ordre, surtout lors de disparitions. Cela dit, elles effectuent aussi des activités dites non traditionnelles.

«Des membres sont souvent présents lors de catastrophe afin de prêter main-forte aux autorités. On en avait sur place lors des inondations pour ériger des barricades. Je sais aussi que des gens de l’équipe du Restigouche avaient participé aux efforts pour aider la Péninsule acadienne lors du verglas», souligne-t-il.

Si certaines associations n’ont pratiquement aucun appel durant l’année, d’autres sont relativement occupées. À titre d’exemple, l’association de M. Owen a effectué sept sorties en 2017 et en compte presque tout autant à son actif jusqu’à présent cette année.

«C’est certain que le flot d’appels et de sorties joue sur l’intérêt des membres. Quand on n’a pas beaucoup d’appels, c’est moins motivant de s’impliquer que lorsqu’on a le sentiment d’avoir contribué à faire une différence. Mais dans les deux cas, c’est un travail valorisant, une organisation importante pour la communauté», ajoute-t-il.

L’homme dit espérer que le Restigouche pourra se doter rapidement d’une association.

«C’est une immense région avec énormément de forêts. C’est un gros morceau à ajouter aux deux autres associations voisines qui, elles aussi, ont un territoire passablement grand.

Actuellement, l’association provinciale compte neuf associations régionales. Le Restigouche constituait la dixième.