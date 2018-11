L’heure de la retraite a sonné pour Paul Lanteigne

L’actuel directeur général de la Coopérative régionale de la baie de Tracadie, Paul Lanteigne, quittera son poste en mars 2019 après 45 ans de service au sein du mouvement coopératif en Acadie.

M. Lanteigne est entré en poste en février 2013. Au départ, il devait y rester pendant trois années seulement, mais entre temps, le monde coopératif a complètement été bouleversé par la faillite de Coop Atlantique en 2015 et l’arrivée d’un nouveau fournisseur – IGA Sobeys Québec.

La suite n’a pas été de tout repos. Pour des raisons financières, la Coopérative régionale de la Baie a été contrainte de fermer un point de service à Tabusintac. Au 31 mars 2016, l’entreprise avait aussi affiché un déficit opérationnel de 353 418$. La fermeture de Coop Atlantique a été l’une des causes majeures du déficit.

Au cours des deux dernières années, les choses se sont améliorées, assure M. Lanteigne.

«Au niveau des ventes, ça s’améliore, mais au point de vue financier, ç’a été difficile, parce qu’on a perdu une partie de notre actif avec la disparition de Coop Atlantique. Avec notre nouveau fournisseur, les choses s’améliorent de jour en jour. À l’heure actuelle, on voit des augmentations de nos ventes.»

Compte tenu des circonstances, M. Lanteigne estime que la Coopérative régionale de la baie s’en est bien tirée.

«Ça aurait pu être bien pire. On aurait pu passer dans le blender avec Coop Atlantique. Je pense que nos membres sont compréhensifs. Ils comprennent qu’on n’a pas été acquis par Sobeys. C’est notre fournisseur. La coopérative est encore gérée par un conseil d’administration, les membres sont encore les propriétaires et nous avons toujours une assemblée annuelle.»

Les consommateurs changent leurs habitudes

Au fil de sa carrière, M. Lanteigne a dirigé trois coopératives, soit celles de Lamèque, de Dieppe et de de Tracadie. Avec le temps, il s’est aperçu qu’il y a certains rendez-vous qu’il ne faut jamais ratés. Les émissions La Semaine verte et L’Épicerie sont devenues des incontournables.

«Je ne manque jamais ces émissions. Je suis un passionné de la bouffe, mais c’est aussi directement relié à mon travail. L’influence des médias fait en sorte qu’il faut être à l’affut. Ces émissions influencent directement le goût des consommateurs. Les gens les écoutent et 30 minutes plus tard ils sont dans le magasin. Ils veulent acheter ce qu’ils viennent de voir.»

La vente en ligne a également changé la donne. D’ailleurs, de plus en plus de grandes multinationales, comme Amazon, ont commencé à livrer certains produits directement à domicile.

«À l’époque, c’était assez simple. C’était facile d’acheter des produits de producteurs locaux et ainsi de suite. Les normes étaient moins exigeantes. C’est bien correct que les normes soient plus élevées de nos jours, mais c’était plus facile de faire du commerce. Aujourd’hui, le globe est un village. Demain matin, tu peux commander quelque chose et trois jours plus tard, c’est chez toi. Même si on est dans l’alimentation, il y a des compagnies qui livrent à la maison aussi.»

Bien qu’il parte à la retraite, M. Lanteigne n’a pas l’intention de garder les bras croisés. Il constate un nombre grandissants de jeunes qui s’intéressent à la formule coopérative. Deux exemples lui viennent immédiatement à l’esprit, dont la Coopérative agro-alimentaire du Nord-Est, dans la région Chaleur et la Coopérative Ferme Terre Partagée à Rogersville.

«Les jeunes sont préoccupés par l’environnement, l’impact du transport sur de longues distances, l’accès aux produits frais et locaux. Le mouvement coopératif les rejoints à ce niveau.»