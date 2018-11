L’opéra rock des Hôtesses d’Hilaire acclamé à Moncton

Si vous pensiez avoir tout vu avec les Hôtesses d’Hilaire, détrompez-vous. Avec son opéra rock Viens avec moi, la formation acadienne a réussi à se surpasser, à étonner, à éblouir et à faire rire abondamment. Fortement inspirée de l’univers des groupes de rock progressif des années 1970, cette oeuvre hors du commun jette un regard critique sur l’industrie de la musique avec un humour incisif dans une performance musicale éclatante.

«Êtes-vous bien assis, avez-vous les oreilles bien nettoyées, parce que ça start!», lance la comédienne Diane Losier qui tient le rôle de la narratrice dans cet opéra rock fort en couleurs et en décibels.

Présenté à guichets fermés au Théâtre Capitol à Moncton, samedi, Viens avec moi a été salué par une longue ovation bien sentie des quelque 800 spectateurs. Treize musiciens, chanteurs et comédiens se partagent la scène dans cet opéra rock marqué par la folie et l’exubérance de Serge Brideau et sa bande. Ce n’est peut-être pas le premier opéra rock à voir le jour, mais il reste qu’il s’agit probablement de la première œuvre acadienne du genre en français avec une énergie et un propos que seuls les Hôtesses d’Hilaire arrivent à dégager. Le groupe offre au public un voyage musical complet, alliant théâtre, danse, rock musclé et planant aux diverses influences, enveloppé de projections et de jeux de lumière ingénieux.

Heure de gloire

Le spectacle qui reprend la plupart des chansons du disque du même nom met en parallèle les parcours de la formation rock acadienne et de Kevin Thibodeau (Robin Joël Cool) qui finissent par se croiser. D’un côté, Kevin, un pêcheur de crabe, tente de percer en passant par un concours de chant télévisé de style télé-réalité, Pousse ta note, qui n’est pas sans rappeler l’illustre lauréat de Star Académie 2003 (Wilfred Le Bouthillier). Il aura droit à son heure de gloire en remportant la finale du concours. De l’autre, on suit les hauts et les bas des Hôtesses d’Hilaire. Accompagné de la narratrice qui tisse le fil conducteur, le spectacle traverse les péripéties de ces artistes qui, à leur façon, rêvent de se tailler une place dans cette industrie musicale qui peut parfois être sans pitié. Serge Brideau se défend bien de critiquer les choix des musiciens.

«Ce ne sont pas les passagers qui me dérangent, c’est le véhicule qui me dérange, c’est-à-dire l’industrie. Les musiciens qui passent par La Voix, par la contre-culture, je ne juge pas les choix des artistes, Mais on dénature souvent la musique dans ces concours. C’est souvent le nombre de like, d’admirateurs sur Facebook ou de visionnements sur YouTube qui font qu’on nous prend en considération parce qu’il y a des chiffres en bas. De l’autre bord, on peut vendre son âme, signer un contrat avec eux et on ne fait pas une cenne. Dans les concours de musique, les affaires de poussage de note, ce n’est pas ça chanter. Ce n’est pas de la gymnastique vocale. Chanter, c’est ce qu’on a en dedans», a exprimé en entrevue Serge Brideau.

Y a-t-il un meilleur chemin qu’un autre pour faire carrière en musique? Les créateurs ne posent pas nécessairement de jugement. C’est au public à se faire une idée, un peu comme un poème que l’on interprète de différentes façons.

Robin Joël Cool et Anna Frances Meyer dans une scène de l'opéra rock Viens avec moi. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Robin Joël Cool et Diane Losier dans une scène de l'opéra rock Viens avec moi au Théâtre Capitol. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Robin Joël Cool, Vivianne Roy, Serge Brideau, Julie Aubé, Anna Frances Meyer et Katrine Noël dans une scène de l'opéra rock Viens avec moi. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Faisant appel à l’autodérision, on rit beaucoup tout au long du spectacle. Au-delà de la caricature de l’industrie de la musique, c’est un spectacle avant tout musical qui témoigne du grand talent des musiciens et des chanteurs qui étaient en feu samedi soir. Mathieu Pelgag (le frère et chef d’orchestre de Klô Pelgag) a signé les orchestrations, tandis que le Théâtre du Futur a créé la mise en scène. Dix-neuf personnes travaillent à cette production. Après une première réussie au Club Soda à Montréal devant 900 personnes, le groupe avait bien hâte de jouer à Moncton.

«Je suis encore ému. C’est spécial, on a rempli le Capitol. C’est gros pour moi dans ma tête de petit musicien de Tracadie. On a commencé à triper avec les Hôtesses d’Hilaire en 2010 et on est rendu là aujourd’hui», a poursuivi Serge Brideau.

Il souligne que l’opéra rock Viens avec moi a été créé dans un esprit de collaboration, autour de l’idée originale du musicien et réalisateur Pierre-Guy Blanchard. Les textes ont été écrits par l’ensemble des cinq membres des Hôtesses d’Hilaire avec la collaboration, entre autres, de Ben Bouchard, Jonathan Roy et Pascal Lejeune. Sur scène, en plus des Hôtesses d’Hilaire, on retrouve les trois super choristes des Hay Babies, Anna Frances Meyer des Deuxluxes qui incarne une agente flamboyante, le percussionniste du groupe Galaxie, Jonathan Bigras, le claviériste Mathieu Pelgag, la comédienne Diane Losier et le comédien, chanteur et musicien du groupe Mentana, Robin Joël Cool. Celui-ci évoque la belle histoire d’amitié qu’il a avec Serge Brideau. Les deux artistes de Tracadie se connaissent depuis l’enfance. Ils rêvaient de faire quelque chose ensemble depuis longtemps.

«Le spectacle est un trip musical, de rock et de théâtre. Ce n’est pas une expérience qu’on a la chance de vivre souvent», a mentionné le comédien qui incarne Kevin avec beaucoup de candeur.

Serge Brideau espère maintenant faire tourner cet opéra rock le plus possible et peut-être gagner un Félix pour le spectacle de l’année, lance-t-il en riant. L’opéra rock Viens avec moi sera présenté le 14 novembre à la Salle Léo-Poulin à Edmundston, le 15 novembre au Théâtre Impérial à Québec et le 17 novembre au Centre culturel de Caraquet.