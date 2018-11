Pêche au homard: une nouvelle loi pour protéger l’indépendance des pêcheurs

Face à une croissance de l’industrie du homard au Nouveau-Brunswick, de grandes corporations pourraient être tentées à prendre le contrôle de permis de pêche. Une réforme de la Loi sur les pêches – présentement à l’étude au Sénat du Canada – pourrait protéger l’indépendance des pêcheurs.

La valeur totale des exportations de fruits de mer du Canada a atteint 6,8 milliards $ en 2017. Il s’agit d’une hausse de presque 1 milliard $ en deux ans.

La pêche côtière de l’est du Nouveau-Brunswick ne fait pas exception à la règle. Depuis une demi-douzaine d’années, on observe une hausse générale des débarquements et des prix payés aux pêcheurs.

Un tel scénario entraîne cependant des risques. Dans le sud-est de la Nouvelle-Écosse, où la valeur des permis a explosé il y a quelques années, un certain nombre d’usines de transformation offriraient des prêts aux pêcheurs en échange d’un contrôle sur leurs opérations.

Le pêcheur Hubert Saulnier avait expliqué à CBC, l’an dernier, que l’entreprise Yarmouth Sea Products lui a prêté de l’argent pour son bateau, et qu’en échange il s’est engagé à lui vendre ses débarquements.

«À partir du moment où la valeur des permis de pêche côtière a augmenté, certaines entreprises ont commencé à avoir de l’intérêt – surtout dans le domaine de la transformation – à mettre la main sur ces permis», affirme Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM).

Protéger l’indépendance des pêcheurs

L’UPM veut éviter qu’une telle pratique – qui ferait tort aux communautés côtières – se propage au Nouveau-Brunswick. La situation en Nouvelle-Écosse lui laisse conclure que les politiques existantes ne sont pas suffisantes. C’est pourquoi l’organisme milite depuis une vingtaine d’années pour une loi contre le contrôle corporatif des permis de pêche.

L’ancien ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, a déposé en février le projet de loi C-68 pour la réforme de la Loi sur les pêches. En plus d’une série de mesures sur la protection des habitats et le rétablissement d’espèces marines, il inclut une clause qui donnerait plus de pouvoirs au gouvernement pour protéger l’indépendance des pêcheurs.

«On espère que la nouvelle loi va encore mieux protéger le concept du propriétaire exploitant (qui stipule que le détenteur d’un permis doit être sur son bateau durant la pêche), et qu’elle va donner plus de dents aux règles qui protègent les pêcheurs côtiers et leurs communautés», mentionne M. Mallet.

En juin, le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes, puis transféré au Sénat. L’UPM se croise ses doigts et espère que le processus sera terminé avant la prochaine campagne électorale fédérale.

«On essaie de mettre de la pression pour que ce projet de loi soit dans les priorités du Sénat.»

L’un des points contestés de la réforme entoure une mesure prise en 2012 par l’ancien premier ministre Stephen Harper. Jusqu’alors, la Loi sur les pêches protégeait tous les poissons et leur habitat. Depuis, seules les espèces faisant l’objet d’une pêche commerciale, récréative ou autochtone sont protégées.

Les conservateurs avaient effectué cette modification afin d’accélérer des travaux sur des bassins d’eau jugés moins importants.

La réforme de Dominic LeBlanc rétablirait la protection de toutes les espèces.

«On espère qu’il n’y a pas de jeu politique qui se fait présentement qui pourrait retarder le processus», mentionne M. Mallet.

Selon M. Mallet, la réforme de la loi suscite l’opposition des usines de transformation qui profitent actuellement d’arrangements qui leur donnent du contrôle sur des permis de pêche.