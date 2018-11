Les fruits de mer sont-ils trop étiquettés?

Les affiches sur la pêche durable n’incitent pas les consommateurs dans les épiceries à choisir des produits écologiques, avance une étude menée par une chercheuse universitaire de la Norvège.

Au cours des prochains mois, le Marine Stewardship Council (MSC) annoncera s’il rétablit ou non la certification de pêche durable de l’industrie du crabe des neiges du golfe du Saint-Laurent.

La certification a été suspendue ce printemps, à la suite du décès, en 2017, d’une douzaine de baleines noires de l’Atlantique Nord dans le golfe. Le crabe des neiges du golfe a ainsi perdu son logo bleu et blanc en forme de poisson indiquant entre autres que la pêche respecte les habitats marins.

Étant donné qu’il n’y a pas eu de mortalité en 2018, les membres de l’industrie croient que la décision du MSC leur sera favorable.

Cette certification a-t-elle cependant un réel impact sur le comportement des consommateurs?

Des conclusions de la chercheuse Isabel Richter, faites dans le cadre de son doctorat en psychologie de l’environnement à l’Université norvégienne de sciences et de technologie, mettent en doute leur influence.

Mme Richter a mené son expérience dans des magasins de la Norvège et de l’Allemagne. Elle a installé des affiches contenant de l’information sur l’écolabel du MSC et sur le comportement des autres consommateurs au-dessus de congélateurs de fruits de mer. Certains poissons à l’intérieur portaient l’écolabel, d’autres non.

Bien que ces affiches aient fait croître les ventes de fruits de mer, les produits portant l’étiquette du MSC n’ont pas disparu plus rapidement des étagères.

Mme Richter croit que la surabondance des étiquettes nuit à leur efficacité.

«Même sans l’écolabel, les poissons ont déjà tellement d’étiquettes, que ce soit pour indiquer qu’ils ne contiennent pas d’antibiotiques, qu’ils sont des produits locaux, etc. Les consommateurs ne savent pas nécessairement ce que chaque étiquette représente.»

Des recherches supplémentaires dans un environnement contrôlé ont renforcé l’idée que les consommateurs ont plus tendance à acheter un produit quand ils sont exposés à un message sur ce produit – peu importe s’il est positif ou négatif.

Elle avance que la meilleure façon d’influencer les consommateurs est en leur disant «ce qu’ils devraient faire, et pas ce qu’ils ne devraient pas faire».

«Par exemple, si on demande aux gens de ne pas choisir le thon en voie de disparition, la prochaine fois qu’ils mangeront du sushi, ils vont juste vouloir du thon. Au lieu, on devrait les encourager à choisir des pétoncles pêchés de façon durable pour leur sushi.»

Une certification importante pour accéder aux marchés

Jean Lanteigne, directeur général de La Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (la FRAPP), affirme que la certification de pêche durable est «extrêmement importante» pour accéder aux marchés.

Il explique que même si plusieurs consommateurs ne prennent pas le soin de vérifier chaque étiquette quand ils font leur épicerie, ils se fient généralement au fait que les grossistes font des choix responsables.

«En raison de l’image de marque et à cause de la pression publique, les épiciers comme Superstore et Sobeys vont faire attention à ce qu’ils achètent et qu’ils mettent dans leurs congélateurs et leurs étalages.»

Selon M. Lanteigne, les attentes varient selon les marchés, mais à peu près tous ont des exigences par rapport à la certification durable à un certain niveau de la chaîne de distribution.

Le MSC défend l’écolabel

Une étude menée par le Marine Stewardship Council (MSC) dans des magasins Sam’s Club aux États Unis conclut que l’écolabel fonctionne.

Dans le cadre de l’enquête, des chercheurs ont comparé les ventes de suppléments portant l’écolabel du MSC à des produits qui ne portaient aucun message sur la production durable.

Ils ont trouvé que même dans les cas où les produits étaient plus chers, la grande majorité achetait les produits avec l’étiquette du MSC.

MSC a aussi mené un sondage auprès de 25 000 consommateurs dans 22 pays avec la firme GlobeScan.

Près de la moitié (48%) des répondants du Canada ont affirmé qu’ils sont prêts à payer plus cher pour des fruits de mer provenant d’une pêche durable.

Plus de 50% ont dit que les écolabels augmentent leur niveau de confiance dans une marque et 51% ont affirmé qu’ils regardent l’emballage pour trouver de l’information sur la durabilité.

«La recherche montre que la plupart des consommateurs préferent faire des choix durables, mais n’ont pas le temps ou les connaissances pour faire une décision informée», affirme Céline Rouzaud, de MSC Canada.

«C’est un domaine complexe qui nécessite plus de recherche. Plusieurs facteurs influencent les choix des consommateurs. Ce qui est clair, cependant, est que les consommateurs et les vendeurs ont la responsabilité d’aider à s’assurer que les stocks de fruits de mer sont protégés pour les générations à venir».